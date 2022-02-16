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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توعية التجار بـ المشغل الاقتصادي المعتمد.. ندوة مشتركة بين الجمارك وغرفة القاهرة

الغرف التجارية
الغرف التجارية

نظمت غرفة القاهرة التجارية ، برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، متمثلة في لجنة الجمارك بالغرفة بالاشتراك مع مصلحة الجمارك ، متمثلة في الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ندوة لتوعية التجار من مصدرين ومستوردين ومستخلصين والمتعاملين مع الجمارك بالتيسيرات والمزايا في إجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات ، وسبل تيسير حركة التجارة الدولية وزيادة تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.

واستضافت لجنة الجمارك برئاسة عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، أمل نوس جندي رئيس الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ، والوفد المرافق لها " صالح عبد القادر معاون رئيس مصلحة الجمارك لبرنامج المشغل الاقتصادي ومدير البحوث الفنية – مها ماهر مدير عام الإدارة العامة للعملاء – الدكتور عبد المطلب مراد مدير الالتزام – الدكتورة ريم عبد الجواد مدير العمليات للمنطقة الشمالية والغربية – بهاء أحمد مدير العمليات للمنطقة الوسطي والجنوبية – هالة جويلي مدير العلاقات والاتصالات بالبرنامج - تريزا صبحي مدير حساب" ، في حضور عدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية النوعية بالغرفة .

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وتناولت الندوة شرحًا مفصلًا عن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ، وكيفية الاشتراك به والشروط اللازمة لذلك.

وقال عمرو خضر ، إن هذه الندوة تأتي ضمن خطة التنسيق مع مصلحة الجمارك لتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع التجاري ، وتوعية منتسبي الغرفة بآخر المستجدات في الإجراءات والتعليمات الجمركية ، وزيادة التعاون وتكامل الأدوار للمساهمة في ضبط السوق.

ولفت "خضر"، إلى أن اللقاءات والندوات المباشرة والرد على التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالتجار أمر في منتهي الأهمية ، ويساهم كثيرًا في نجاح منظومة التطوير التي تقوم بتطبيقها مصلحة الجمارك من أجل تحقيق المصلحة العامة.

من جانبها ، أكدت أمل نوس ، أن مصلحة الجمارك بشكل عام والإدارة المركزية بصفة خاصة لديها كامل الاستعداد لزيادة التعاون وتكامل الأدوار لتحقيق المصلحة العامة في النهاية ، خاصة أن هناك تعليمات كبيرة من رئيس مصلحة الجمارك بزيادة التعاون مع المجتمع التجاري ومعرفة مقترحاته ومناقشتها ، وهناك إجراءات تسهيلية حريص على إصدارها باستمرار للتسهيل على المتعاملين مع الجمارك.

وأشارت أمل نوس، إلى استعداد الإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتكثيف التعاون في الفترة القادمة من أجل بحث مقترحات منتسبي الغرفة ، وتوعيتهم بآخر المستجدات في هذا الشأن ومساعدتهم في تسهيل الإجراءات التي تتعلق بالإدارة المركزية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال فريق العمل في كافة التخصصات ، حيث إننا جميعًا نتكاتف من أجل تحقيق المصلحة العامة.

جاء ذلك في الوقت الذي استعرض فيه فريق العمل برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والهدف منه ومعايير الاعتماد الاساسية ، وكيفية الاشتراك فيه ، والرد على استفسارات الحضور من منتسبي غرفة القاهرة التجارية.

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