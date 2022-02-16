الناتو: روسيا مستمرة بحشد قواتها على حدود أوكرانيا ولاتوجد بوادر لخفض التصعيد

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج إن روسيا مستمرة في التصعيد وحشد قواتها على حدود أوكرانيا ولا بادرة خفض تصعيد من جانب موسكو.

وأضاف ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي، "مستعدون للحوار مع روسيا ومستعدون أيضا لأي احتمالات أخرى ونأمل أن تنخرط روسيا في المسار الدبلوماسي.

وتابع ستولتنبرج "رسائل المسار الدبلوماسي من موسكو تعطينا سببا لتفاؤل حذر نريد أن نتأكد فيما إذا كان هناك انسحاب روسي من الحدود مع أوكرانيا".

وأوضح ستولتنبرج أن "روسيا تقوم دائما بعمليات نشر وإعادة انتشار لقواتها وهذا لا يعني أنها سحبتها، عدد القوات الروسية على حدود أوكرانيا مستمرة في التزايد".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014، وسحب قوات شاركت فيها.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هجوم روسيا على أوكرانيا "لا يزال ممكنا جدا" على الرغم من إعلان موسكو سحب وحدات من قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

ودعا بايدن- خلال مؤتمر صحفي- إلى "إعطاء الدبلوماسية كل فرص النجاح" لحل الازمة، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة "مهما يحدث" للوضع في أوكرانيا بداية من الدبلوماسية إلى "الرد بحسم".

وأوضح بايدن واشنطن "لم تتحقق" من مغادرة وحدات من القوات الروسية لمواقعها في الحدود مع أوكرانيا، مضيفا أن روسيا نشرت أكثر من 150 ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا وفي بيلاروسيا.

وأشار إلى عدم وجود "تأكيدات لكون تلك الوحدات ستعود إلى ثكناتها العسكرية"، موضحا أن الخبراء يؤكدون أن هذه الوحدات ما زالت تشكل تهديدا".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة لا تستهدف روسيا ولا تسعى لزعزعة استقرارها، وأن الشعب الروسي صديق للشعب الأمريكي.

وتابع "مستعدون لفرض عقوبات قاسية على روسيا وسنضغط على أكبر مؤسساتها المالية والصناعية.. لكن العقوبات الغربية الجديدة المحتملة ضد روسيا ستضرب بلادنا، كما ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود".

وجدد بايدن التأكيد على أنه "لا الولايات المتحدة ولا الناتو نشرا صواريخ في أوكرانيا، ولا يخططان لذلك".

وأضاف "منذ بضعة أسابيع، نتواصل مع حلفائنا وشركائنا في دبلوماسية بلا توقف.. ومؤخرا، تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوضح له أننا مستعدون لمواصلة الدبلوماسية على أرفع المستويات لتحقيق تفاهم مكتوب بين روسيا والولايات المتحدة ودول أوروبا".

وقال الرئيس الأمريكي إن "الولايات المتحدة تتفق مع روسيا على الحاجة إلى مواصلة الجهود الأمنية الدبلوماسية في أوروبا.. هم لديهم مخاوف أمنية.. اتفقنا أنا وبوتين على أن خبراءنا من الطرفين يجب أن يواصلوا مع شركائنا الأوروبيين العمل لتحقيق هذا الهدف".