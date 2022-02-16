في الهواء الطلق.. أغرب طريقة لـ علاج كورونا بـ هونج كونج.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو يرصد تفاصيل افتتاح مستشفيات هونغ كونغ المكتظة بمرضى كورونا أجنحة في الهواء الطلق.

وبدأت مؤسستان استشفائيتان في هونج كونج وضع مرضاها في أسرّة خارج مداخلها على خلفية الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات الطبية في الإقليم حيث تناضل المرافق الطبية للتعامل مع أسوأ موجة فيروس كورونا في المدينة حتى الآن.

وقبل تفشي المرض الحالي، عالجت هونغ كونغ جميع مرضى كوفيد-19 في أجنحة عزل مخصصة، لكن سرعان ما امتلأت الأسرة في المستشفيات ومنشآت العلاج الجماعي المؤقتة بالقرب من المطار.

وتعهدت رئيسة إقليم هونغ كونغ كاري لام بالالتزام بالنهج الحالي للصفر كوفيد حتى في الوقت الذي تستبعد فيه الإغلاق الصارم على غرار الصين القارية.