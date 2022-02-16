عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في الهواء الطلق.. أغرب طريقة لـ علاج كورونا بـ هونج كونج.. شاهد

كورونا
كورونا

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو يرصد تفاصيل افتتاح مستشفيات هونغ كونغ المكتظة بمرضى كورونا أجنحة في الهواء الطلق.

وبدأت مؤسستان استشفائيتان في هونج كونج وضع مرضاها في أسرّة خارج مداخلها على خلفية الاكتظاظ الذي تشهده المؤسسات الطبية في الإقليم حيث تناضل المرافق الطبية للتعامل مع أسوأ موجة فيروس كورونا في المدينة حتى الآن.

وقبل تفشي المرض الحالي، عالجت هونغ كونغ جميع مرضى كوفيد-19 في أجنحة عزل مخصصة، لكن سرعان ما امتلأت الأسرة في المستشفيات ومنشآت العلاج الجماعي المؤقتة بالقرب من المطار.

وتعهدت رئيسة إقليم هونغ كونغ كاري لام بالالتزام بالنهج الحالي للصفر كوفيد حتى في الوقت الذي تستبعد فيه الإغلاق الصارم على غرار الصين القارية.

الصين كورونا فيروس كورونا المستشفيات مرضى كورونا هونج كونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

احذر..السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التنقيب عن الآثار

تحت بير السلم.. جد يخبىء حفيدته لمدة عامين في غرفة سرية

تغليظ للسجن واعتبارها جناية.. تحرك تشريعي بشأن تعديل عقوبات جرائم الابتزاز الالكتروني

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 - 2- 2022

وفاة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر تقرر تسكين جميع الطالبات المغتربات بغض النظر عن التقدير

720 مليون دولار من الآسيوي للاستثمار والبنك الدولي لدعم الموازنة العامة

البترول توقع عقود تمويل مجمع إنتاج السولار في أسيوط بـ 1.5مليار دولار

مصطفى زمزم يطالب جامعة الدول بتأسيس أكاديمية لتدريب وبناء قدرات المجتمع المدنى العربي

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية للإعلام بعين شمس

أبو العينين ينعي المستشار سعيد مرعي: مسيرته كانت نموذجًا فى العطاء والإخلاص لوطنه ورسالته القضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور كبير خلال عرض فيلم "أمير البهجة" بنادي سينما أوبرا دمنهور

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة فى كافة التخصصات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي..  من يهدد محمد صلاح على لقبه المفضل؟

لورانس العرب يغير ديانته من أجل سيدة القصر.. لماذا ندم عمر الشريف على طلاق فاتن حمامة؟

فيديو

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

فيديو.. شريفة ماهر عن جحود أبنائها: دول شياطين

صلاح الشرنوبي يكشف علاقته بوردة ونجاة الصغيرة

أهان هاني شاكر.. إيقاف عمر كمال عن الغناء وهذا بيان النقابة|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ