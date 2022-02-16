جائزة خليفة الدولية للنخيل تشارك في الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور بالأحساء

شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في الاجتماع التأسيسي لـ المجلس الدولي للتمور الذي عقد في الأحساء شرق المملكة العربية السعودية أيام 15 – 16 فبراير 2022.

وذلك بحضور عدد من وزراء الزراعة و14 ممثلا من الدول المنتجة للتمور على مستوى العالم، إلى جانب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.

حيث اعتمد الاجتماع الفني إعلان تأسيس المجلس الدولي للتمور، ومقره المملكة العربية السعودية، وانتخاب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد المحسن الفضلي رئيسا للمجلس، إضافة إلى الموافقة على إستراتيجية المجلس وخطة العمل.

أكد ذلك الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة، مشيراً إلى أن هذا المجلس يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح سوف يساهم في تعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمصنعة والمصدرة للتمور بالنظر إلى ما يمثله هذا القطاع من قيمة للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني للدول.

وأشار زايد، خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المجلس، التزام الأمانة العامة للجائزة بالوقوف الى جانب المجلس ولن تألو جهداً في دعم ودفع عجلة العمل لتحقيق أهدافه النبيلة لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى العربي والدولي.

وأشاد سيف الشرع، الوكيل المساعد بوزارة التغير المناخي والبيئة لقطاع المجتمعات المستدامة، في كلمته باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، بجهود المملكة العربية السعودية في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور، وبالعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الشقيقين.

في حين دعا أمين عام الجائزة، الوزراء المشاركين بالمجلس، لحضور حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الرابعة عشرة، وجلسات المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة على مدى أربع وعشرين عاماً متواصلة برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتستضيفه العاصمة أبوظبي خلال الفترة 14 – 16 مارس 2022.