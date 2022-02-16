لو متعرفش.. أهم 3 طرق لحماية الأسنان

من المهم حماية الأسنان من التلف والتأكد من عدم وجود أي مخاوف خطيرة تتعلق بصحة الفم والتي تتطور نتيجة لسوء نظافة الفم، ويمكن من خلال فهم كيفية حماية الأسنان بشكل صحيح وجعلها أقوى، ضمان الحفاظ على ابتسامة صحية وجميلة في جميع الأوقات.

طرق حماية الأسنان

1. بالفرشاة عدة مرات في اليوم

تبدأ نظافة الفم الجيدة بتنظيف الأسنان بالفرشاة عدة مرات كل يوم، عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة .

تأكد من تنظيف الفم بالكامل، وليس الأسنان فقط ، حيث يمكن للبكتيريا أن تهاجم اللثة وغيرها من هياكل الأسنان الداعمة أيضًا.

2. استخدام الخيط وغسول الفم

يدرك معظم الناس أن استخدام خيط الأسنان وغسول الفم أمران مهمان ، ولكن القليل جدًا منهم يستخدمون خيط الأسنان ويستخدمون غسول الفم بشكل متكرر بما فيه الكفاية.

في حين أنه قد لا يكون من الضروري تمامًا استخدام الخيط وغسول الفم بعد كل وجبة ، فإن القيام بذلك مرة واحدة يوميًا يمكن أن يساعد بشكل كبير في حماية أسنانك في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها من خلال الفرشاة ، مثل بين الأسنان وفي الجزء الخلفي من الأسنان.

3. استخدم علاج الفلورايد

الفلورايد هو أفضل صديق لمينا الأسنان لأنه يساعد في دعم المعادن الموجودة في المينا ويحارب البكتيريا التي تهاجم المينا، أفضل طريقة لاستخدام الفلورايد بشكل يومي هي استخدام معجون أسنان وغسول للفم يحتويان على الفلورايد.