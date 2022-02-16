عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو متعرفش.. أهم 3 طرق لحماية الأسنان

الاسنان
الاسنان

من المهم حماية الأسنان من التلف والتأكد من عدم وجود أي مخاوف خطيرة تتعلق بصحة الفم والتي تتطور نتيجة لسوء نظافة الفم، ويمكن من خلال فهم كيفية حماية الأسنان بشكل صحيح وجعلها أقوى، ضمان الحفاظ على ابتسامة صحية وجميلة في جميع الأوقات.

 

txt

الصحة تنشر 4 إجراءات يجب اتباعها لتجنب تسوس الأسنان.. صور

txt

حرق اللثة وتقرحات.. أطباء يحذرون من خطر تبييض الأسنان

 

طرق حماية الأسنان

1. بالفرشاة عدة مرات في اليوم
تبدأ نظافة الفم الجيدة بتنظيف الأسنان بالفرشاة عدة مرات كل يوم، عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة .

تأكد من تنظيف الفم بالكامل، وليس الأسنان فقط ، حيث يمكن للبكتيريا أن تهاجم اللثة وغيرها من هياكل الأسنان الداعمة أيضًا.

2. استخدام الخيط وغسول الفم
يدرك معظم الناس أن استخدام خيط الأسنان وغسول الفم أمران مهمان ، ولكن القليل جدًا منهم يستخدمون خيط الأسنان ويستخدمون غسول الفم بشكل متكرر بما فيه الكفاية.

في حين أنه قد لا يكون من الضروري تمامًا استخدام الخيط وغسول الفم بعد كل وجبة ، فإن القيام بذلك مرة واحدة يوميًا يمكن أن يساعد بشكل كبير في حماية أسنانك في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها من خلال الفرشاة ، مثل بين الأسنان وفي الجزء الخلفي من الأسنان.

3. استخدم علاج الفلورايد
الفلورايد هو أفضل صديق لمينا الأسنان لأنه يساعد في دعم المعادن الموجودة في المينا ويحارب البكتيريا التي تهاجم المينا، أفضل طريقة لاستخدام الفلورايد بشكل يومي هي استخدام معجون أسنان وغسول للفم يحتويان على الفلورايد.

الاسنان طرق حماية الأسنان غسول الفم خيوط الفم اخبار الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار هائل يهز نيويورك.. ووقوع إصابات بين عناصر الشرطة

التموين: ندرس تعديل سعر رغيف العيش.. فيديو

فيوتشر يغلق باب الحديث عن عمر كمال عبد الواحد بعد مؤتمر الإهانة

مرتضي منصور يوجه التهنئة لجمهور الأهلي ويشكر وزير الشباب والرياضة ..فيديو

الحد الأدنى للأجور الأبرز.. رئيس الوزراء يجيب عن أسئلة الصحفيين والإعلاميين

العطار يكشف رد فعل شوقي غريب بعد إقالته من المنتخب الأولمبي

قرار عاجل من "كاف" بشأن موعد مباراتي الأهلي وصن داونز

قبل موقعة مصر والسنغال.. 3 أنباء سارة من اتحاد الكرة لـ كيروش

ترشيحاتنا

بيراميدز يفوز على الإسماعيلي 1-0 ويحتل المركز الأول في الدوري

الرئيس السيسي في بروكسل.. علاقات مصرية بلجيكية مثمرة وتعاون مستمر

قرار عاجل من البنك المركزي حتى لا تزيد أسعار الأدوية والسلع الغذائية الهامة.. تفاصيل

رسائل سياسية وقيمة اقتصادية نحو مستقبل أفضل.. خبراء الطاقة يعددون أهمية مؤتمر مصر الدولي للبترول.. والملا: حجم الإقبال والمشاركات الدولية يعكس الثقة في القطاع

رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزى يقضي العطلة مع أسرته بالأقصر

حكم نهائي بطرد متعهد نادي الأطباء بالغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

٧ أعوام على الثأر| القصة الكاملة للضربة الجوية المصرية ضد تنظيم داعش في ليبيا

أعراض الغدة الدرقية عند الرجال والسيدات

شينخوا: معرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة العالمية

بلاغ من حلمي عبد الباقى لـ النائب العام ضد حمو بيكا.. مستندات

فيديو

في أجواء ضبابية.. حقيقة خبر وفاة والد ريان جيلر السعودي

فيديو جراف.. خربوا بيتي.. ماذا قالت ريهام سعيد لمنتقديها

7 نقاط.. أسباب تحرمك من التقديم في وحدات جنة ودار وسكن مصر

شاهدوا يده بالصدفة.. إنقاذ طفل من عربة قمامة بعد احتجازه 8 ساعات|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ