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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على مذكرات التفاهم في مشروعات تحول الطاقة والتنمية المستدامة بمؤتمر إيجبس 2022

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2022" وتضمنت مذكرة تفاهم بين شركتى انبى وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية الاماراتية للتعاون فى المشروعات ذات الاهتمام المشترك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووقعها المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمهندس أحمد الظاهرى رئيس الشركة الاماراتية.


ومذكرة تفاهم بين شركتى إنبى وهنى ويل فى مجال مشروعات تحول الطاقة والتنمية المستدامة والحلول الرقمية ووقعها المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى وجيمس موشى مدير عام شركة هنى ويل.

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ومذكرة تفاهم لإنشاء مركز التميز لتحسين كفاءه الطاقة والأداء التشغيلى بين شركة إنبى وإيبروم وقام بتوقيع المذكرة عن شركة إنبى المهندس محمد عبد العزيز وعن شركة إيبروم المهندس محمد بركات رئيسى الشركتين.


ومذكرة تفاهم لإعداد دراسة لتحول الطاقة بمجمع ميدور بهدف عمل خارطة الطريق لبدء رفع كفاءه المحطة بين انبى وميدور وتكنيب انيرجيز.


ومذكرة تفاهم حول مشروع إنشاء وحدة تقطير جوى جديدة (CDU3) بطاقة تصميمية 5 مليون طن خام فى السنة ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها (VRU3) فى أسيوط بين إنبى وبتروجت وشركة أسيوط لتكرير البترول وقام بتوقيع المذكرة عن شركة انبى المهندس محمد عبد العزيز وعن شركة بتروجت المهندس وليد لطفى وعن  شركة أسيوط لتكرير البترول المهندس ماجد الكردى رؤساء الشركات الثلاث.


وعقد الاستشارى العام لمشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم شاملاً وحدة إنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول والذى وقعه الكيميائى هشام فتحى رئيس الشركة وكريس بيهان المدير الإقليمى لشركة وورلى الاستشارى.


وعقد استشارى عام للمشروعات الجديدة بشركة الأسكندرية للبترول بين المهندس محمد صبحى رئيس الشركة وممثل الشركة الاستشارية وود ميدنيا بيهكس.

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