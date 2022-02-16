قبل انطلاق مواجهة الإسماعيلي وبيراميدز..تكريم عبد الله السعيد بعد اعتزال اللعب الدولي

حرص نادي بيراميدز على تكريم عبد الله السعيد نجم فريقهم ومنتخب مصر، قبل انطلاق مواجة الاسماعيلي التي تقام على ملعب 20 يونيو في الاسبوع التاسع من بطولة الدوري الممتاز.

وكان أعلن عبد الله السعيد اعتزاله اللعب الدولي وعدم مشاركته مع منتخب مصر مرة أخرى وترك الراية لصانع لعب آخر.

جدير بالذكر أن عبد الله السعيد سجل آخر مشاركاته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، التي فازت بها السنغال على حساب مصر بركلات الجزاء.



وجاء تشكيل الإسماعيلي كالأتي :

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمد عمار، محمد هاشم، عصام صبحي

خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل، محمد مخلوف

خط الهجوم: كارميلو، دييجو فيرناندو، عبد الرحمن مجدي