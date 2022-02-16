متى يرتفع سعر رغيف الخبز؟.. التموين تحسم الأمر.. فيديو

كشف إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، تفاصيل تحريك سعر رغيف الخبز بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، التي قال فيها إنه سيحدث تحريك لأسعار الخبز، مع وضع مجموعة من السيناريوهات كي لا تتأثر الفئات المهمشة بأي تضرر.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أنه تم رفع كفاءة المخابز وأصبحت تعمل بالغاز، وتم التأمين على العاملين بهذه المنظومة، إلى جانب ارتفاع سعر طن القمح (تكلفة رغيف الخبز تصل لـ 70 قرشًا ويباع بـ 5 قروش فقط).



وأشار مساعد وزير التموين، إلى البقاء على نفس سعر المنتج مع ارتفاع قيمة مثيله الموجود في السوق، مؤكدًا أن الأمر قيد الدراسة أمام اللجنة المسئولة عن حوكمة الدعم المطلق، لافتًا إلى أن هناك أكثر من دراسة خاصة بسعر الخبز.



وأوضح إبراهيم عشماوي، أن الدراسات المتعلقة بالأسعار متأنية وفي صالح المواطن «عند النظر والتحليل في سلعة مثل الخبز؛ ندرس بعناية كافة أسعار المنتجات الأخرى»، موضحًا أن هناك 72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم.



وأكد عشماوي، أن دراسات زيادة السعر أو تقليل الأوزان أو خفض عدد الخبز، في هذا الصدد، لم يتم التوصل فيها إلى قرار «بطمن المواطن إننا في دراستنا لم نقرر بعد ماذا سيحدث في هذه السلعة الاستراتيجية»، لافتًا إلى أن الدراسات تكون بمشاركة وزير التموين ووزير المالية، وخبراء في السلع الاستراتيجية.



ولفت مساعد وزير التموين، إلى أنه بخصوص المواطنين ممن هم خارج منظومة الدعم الوزارة غير معنية بهذا الأمر «الأسعار حرة لمن هم خارج المنظومة التموينية»، مؤكدًا أن التضخم وصل إلى 7% في أمريكا منذ حوالي 40 عامًا «واحنا في نفس الرنج 7% - 8%»، لافتًا إلى أن مصر تستورد 97% من خامة الزيت من الخارج؛ حيث ارتفع الزيت بنسبة 34%.



وأشار إبراهيم عشماوي، إلى أن مصر تحاول المحافظة على المواطن في ظل التقلبات السعرية، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من زيادة الأسعار عالميًا، والمواطن يتحمل الجزء الأقل «الموسم اللي فات قارب الإنتاج المحلي للقمح على 3.4 مليون طن، ونستورد ما يقرب من 6 إلى 7 مليون طن».



