بحضور إلهام شاهين وهالة سرحان.. بدء حفل كارول سماحة في الأوبرا بمناسبة عيد الحب

بدأ منذ قليل حفل الفنانة كارول سماحة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات عبد الحب.

وحضر الحفل، عددا من الفنانين ونجوم المجتمع ومن بينهم إلهام شاهين وهالة سرحان.

وأحيا الفنان علي الحجار بالأمس، حفل عيد الحب، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجهت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر دعوة للسمو بالوجدان والارتقاء بالمشاعر مع نجوم الأوبرا للموسيقى العربية .

ففى الثامنة مساء الثلاثاء 15 فبراير قدم النجم على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عاطف كوكبة من اعماله الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة وسسبقه فاصلا للمطربة مى فاروق التى تتغنى بباقة من اشهر مؤلفات الطرب العربى.

وصعدت النجمة اللبنانية كارول سماحة على المسرح الكبير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى لتقديم نخبة من اعمالها الشهيرة وذلك بعد فاصل لكل من المطربين محمد متولى وآيات فاروق.