كارول سماحة تضع لمساتها الأخيرة لبروفات حفل دار الأوبرا اليوم .. صور

تضع الفنانة كارول سماحة اللمسات الأخيرة لبروفات حفلها اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي تحييه ضمن سلسلة حفلات عيد الحب.

نشرت كارول سماحة عبر "إنستجرام” بوستر الحفل، وعلقت: «سعيدة جداااا بغنائي ليلة #عيد_الحب في #دار_الأوبرا_المصرية ، بوعدكم بليلة استثنائية يوم الأربعاء ١٦ فبراير، المسرح الكبير .. #مصر الأوركسترا بقيادة المايسترو #محمد_الموجي».

كارول سماحة تهنئ متابعيها بعيد الحب

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت كارول سماحة في الصورة بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستان باللون الأحمر و علقت قائلة:"كل الحب لأحبائي في عيد الحب " .

أحدث أعمال كارول سماحة

احتفلت الفنانة كارول سماحة بوصول أغنيتها "شكرا" لـ 25 مليون مشاهدة بعد فترة من طرحها عبر القناة الرسمية على “يوتيوب”.

ونشرت كارول سماحة، فيديو الأغنية من خلال خاصية الستوري عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

تقول كلمات الأغنية: “شكرا عارف على إيه.. ع البرد اللي ف حضنك حسيت بيه.. على قلبي دا اللي بنالك تمثال.. ويوم عن يوم بتشوه فيه.. إياك تستغرب من قلب ضعيف.. منك كان بيعدي كلام سخيف.. إياك تستغرب لو دمعك سال.. لما عاملك كده زي الضيف.. إهمالك ليا شكرا قوى قلبي المكسور.. لو حبك سجن عشقته وانا بكيا بهد السور.. أنا راضية ابقى فراشة وقتلها حب النور.. ولا أعيش قلبي مقهور".

أغنية "شكرا" كلمات أحمد مرزوق، وألحان يوسف، وتوزيع موسيقى ومكس دياب، من إخراج بتول عرفة، وإنتاج LifeStylez Studios.

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