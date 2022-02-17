أخر موعد لتسجيل المقرارات لطلاب الدراسات العليا بزراعة عين شمس

الأسبوع الثالث من الدراسة

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه تم بدء تسجيل المقرارات لطلاب الدراسات العليا ، لافتا إلى ضرورة دفع المصروفات الدراسية قبل التسجيل.



وأشار أحمد جلال إلى أن اخر موعد لتسجيل المقررات الأسبوع الثالث من بداية الدراسة، وأخر موعد للحذف يوم الخميس من الأسبوع السادس للدراسةوترسل المقررات إليكترونيا على البريد [email protected]

وقال في تصريحات سابقة، إن زراعة عين شمس تعد أول كلية فى مصر والشرق الأوسط تدرس فى مناهجها زراعة الأنسجة منذ السبعينيات وتمتلك 5 معامل بحثية فى مجال زراعة الأنسجة، كما تعتبر أول كلية تقوم بزراعة الفراولة بالتقنيات الحديثة .



وأضاف جلال لـ صدى البلد أن الكلية تسعي الي الانفتاح أكثر على الجامعات الأجنبية بهدف التعاون المشترك فى مجال البحث العلمى والمناهح الدراسية وتبادل البعثات الطلابية وبين أعضاء هيئة التدريس للتدريب وإستكمال الدراسات العليا ويجرى حاليا توقيع المزيد من بروتوكولات التعاون مع كليات الزراعة بالخارج وبعض الهيئات والمراكز البحثية المتخصصة فى الزراعة الحديثة .

وأشار عميد كلية الزراعة الي النتائج التى أثمرت عنها علاقات التعاون الخارجية وحصول الكلية على أحدث معامل تنظيم الرى إهداء من دولة الصين واستقبال كلياتها 12 طالب دراسات عليا كمرحلة أولى فى إطار إتفاقية المنح الدراسية المجانية للدراسة بالصين وتستضيف الكلية طلابا من السودان وتشاد وتنزانيا وجزر القمر للدراسة بها هذا إلى جانب تشغيل صوبة زراعية حديثة تعمل أوماتيكيا بالتعاون مع الجانب الهولندى كما توجد بالكلية أكبر مزرعة سمكية ومفرخات مع الجانب الفرنسى تستخدم المزرعة والمفرخات الملحقة بها فى التدريب وإجراء التجارب البحثية والإنتاج .