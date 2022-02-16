أول ظهور إعلامي لـ مفيد فوزي بعد إصابته بكسر في الكتف ..فيديو

ظهر الإعلامي مفيد فوزي، مع الإعلامي تامر أمين في حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، بعد إصابته بكسر في مفصل الكتف الأيمن.

واستضاف تامر أمين، مفيد فوزي عبر تطبيق “زووم”، وظهر مفيد فوزي في الفيديو بجبيرة تلف ذراعه.

يذكر أن الكاتبة حنان فوزى ابنة الإعلامي مفيد فوزي، كتبت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى تفاصيل إصابة والدها الاعلامى مفيد فوزى بكسر فى ذراعه.

وقالت حنان فوزى : “بعد مرور 10 أيام من الخضة والقلق والحيرة والألم على بابا، مضطرة أنطق عشان أجاوب الناس اللي بيسألوا عنه ومش بيرد، ونشكر ربنا على كل حال.. بابا تعرض لكسر في مفصل الكتف اليمين والوضع لا يسمح بتدخل جراحي".

