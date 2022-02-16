طارق الخولي: لابد من تحرك دولي بشٱن ٱزمة ناقلة النفط صافر.. فيديو

كشف النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لوزير الخارجية بشان الناقلة النفطية صافر.

وقال الخولي ان الناقلة تقع تحت سيطرة مليشيات الحوثي منذ عام 2015، ولم تتعرض لأي صيانة مما ينذر بكارثة كبيرة، يقدر بأنها ستكون أكبر انسكاب نفطي عرفه العالم.

وأشار "طارق الخولي"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أن الكارثة التي يمكن أن تقع ستكون كارثة إنسانية، وهناك تقديرات أنها ستكون واحدة من أكبر 10 كوارث شهدها تاريخ البشرية، وقد يصل تأثيرها لقناة السويس، فضلا عن الأضرار البيئية.

وأوضح أن الأمم المتحدة سعت إلى وجود فرق فنية تقوم بالصيانة الفنية لهذه الناقلة، ولكن ميليشيات الحوثي تحول دون وصول الفرق الفنية للناقلة، وتستخدم الناقلة كورقة ضغط سياسي على المجتمع الدولي، منوها بأن مجلس الأمن أصدر قرار منذ ساعات يستهدف تفريغ حمولة الناقلة ولكن لم يضع جدول زمني.

ولفت إلى أن تقدمه بطلب إحاطة يأتي انطلاقا من دور مصر الإقليمي والدولي للتحرك للتعامل مع هذه الأزمة، نظرا لضخامة الآثار الناتجة عن تسريب حمولة الناقلة، مشددا على أهمية وجود تحرك دولي لمواجهة الأزمة.