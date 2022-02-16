وفاة راكب سوداني في مطار القاهرة قبل سفره للخارج

توفي ‏راكب سوداني الجنسية، مساء اليوم الأربعاء، داخل صالة ركاب مطار القاهرة الدولي، وذلك قبل سفره على إحدى الرحلات المتجهة إلى الخرطوم.

‏قالت مصادر مطلعه من مطار القاهرة الدولي ، فوجئ ركاب الطائرة المتجهة إلى الخرطوم بسقوط الراكب محمد ا .ع ، 78 عاما ، سوداني الجنسية ، أثناء إنهاء إجراءات سفره من مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم.

على الفور تم إبلاغ الحجر الصحي واسعاف المطار ، وقام طبيب بتوقيع الكشف الطبي علي الراكب ، وحاول المسعف طاهر شعبان عمل الاسعافات الاولية له الا انه فارق الحياة نتيجة أزمة قلبية .

وقام إسعاف المطار بانهاء اجراءات خروج ونقل الجثمان الي إحدى المستشفيات القريبة ، وذلك تحت اشراف مؤمن عادل مشرف اسعاف المطار.