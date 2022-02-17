عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إنشاء مطبات صناعية مطلب سكان شارع حسن مأمون بمدينة نصر للحد من الحوادث

صدى البلد

ناشد المواطن يحي الجمال ، المقيم في شارع حسن المأمون - مدينة نصر التابعة  بمحافظة القاهرة ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ”  التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإنشاء مطب صناعي للحد من سير السيارات بسرعة جنونية، ما يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث.

 

ويقول في رسالته : "نعانى نحن سكان شارع حسن المأمون - مدينة نصر التابعة إلى محافظة القاهرة أشد المعاناة بسبب عدم وجود إشارات أو مطب صناعى يبطئ سرعة العربيات السريعة التي تتسابق فيه وبسرعة فوق الوصف، وبناخد وقت عشان نعدي وللأسف الطريق دا الناس بتعدي من عليه في الاتجاهين وفيه كبار سن وأطفال ومعاقين".

 

وأضاف: “نطالب بالموافقة على إنشاء مطب صناعي بالمواصفات القانونية، خوفًا على أرواح المواطنين والأطفال للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث، رحمة بكبار السن والأطفال المترددين على هذا الطريق الرئيسي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء".

 

اقرأ أيضا

للحد من الحوادث.. أهالي قفط في قنا يطالبون بإنشاء مطب صناعى لحماية أرواح أبنائهم

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة مدينة نصر حوادث مطب صناعي إنشاء مطب صناعى الطريق الرئيسى مطبات صناعية للحد من الحوادث شارع حسن المأمون سرعة جنونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس من الجمعة إلى الأحد | خريطة الأمطار وموجة الصقيع

"التعليم العالي": الدراسة بالجامعات والمعاهد السبت لمدة 16 أسبوعا.. والامتحانات خلال يونيو ويوليو

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 فبراير 2022

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

سر فشل مفاوضات تعيين حسام البدري مدربًا للزمالك

الطقس غدًا | أمطار خلال ساعات على عدة مناطق وأجواء شديدة البرودة

ميدو يوضح تفاصيل إصابة حلمي طولان في مباراة إنبي وفاركو

كشفت خيانته مع جارتها..حكاية قتل سيدة النزهة على يد زوجها| بث مباشر

ترشيحاتنا

بعد تأجيل القضية.. عقوبات مشددة في انتظار حسن راتب وعلا حسانين للاتجار بالآثار

استجابة لصدى البلد.. "القابضة لمياه الشرب" تعلن توصيل الصرف الصحي لصاحب شكوى بسوهاج

مبطلات الوضوء .. ما يخص الرجال والنساء والمتزوجين

لأول مرة.. لقطات تجسسية لـ «فورد موستنج الكابريوليه» موديل 2023

رئيس وزراء بلجيكا يشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في مكافحة الفكر المتطرف

الأعلى للجامعات: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لدعم الكليات في مواجهة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سحب رخصة طارق حامد.. دهس وتهشيم واطلاق رصاص اشهر حوادث ومخالفات لاعبي كرة القدم

تطويل الرموش في ثلاثة أيام فقط ..أكتشفي سر دموع العين

بمشاركة الفرقاطة "سجم طابا"..البحرية المصرية والإسبانية تنفذ تدريباً بنطاق الأسطول الشمالي

التعليم : "مفيش دراسة من البيت..والمدارس مستعدة".. صور

فيديو

حق الكد والسعاية.. مبروك عطية يكشف مفاجأة عن ميراث المرأة|فيديو

عايشنا مشاعر حب.. هدية طفلين لروح ريان المغربي

فيديو جراف.. ماذا قالت بشرى عن فيلمها الجديد ومحمد رمضان

نجولو كانتي.. من جامع قمامة إلى أفضل لاعب كرة قدم |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ