يصدر للخارج.. تعرف على آخر مستجدات مشروع مستقبل مصر

عرضت فضائية صدى البلد تقريرا عن مشروع مستقبل مصر المقام على مساحة ٥٠٠ ألف فدان لتوفير المنتجات الزراعية بجودة عالية مع تصديرها للخارج .

والتقت صدى البلد مع محمود جندية أحد المستثمرين بمشروع مستقبل مصر والذي قال "انصح الناس انهي تيجي ونحط ادينا في ايد بعض والمشروع به عدد كبير من المحاصيل الزراعية والقوات المسلحة وفرت جميع الخدمات للمشروع من مياه وسنده ومستلزمات للأرض الزراعية ".



وأوضح محمد فارس حسن المدير التنفيذي للمشروعات أن كل الخدمات الخاصة بالمشروع تم توفيرها .

واضاف محمد الحفناوي احد مستثمر مشروع مستقبل مصر ان مصر لها مستقبل ماهر في مجال التصدير.