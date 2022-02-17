مواعيد مباريات الخميس 17-2-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الخميس 17 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة حول العالم منها مباراة برشلونة أمام نابولي في الدوري الأوروبي .

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة



زينيت سانت بطرسبرج × ريال بيتيس- الساعة 7:45 مساء

بوروسيا دورتموند× جلاسكو رينجرز- الساعة 7:45 مساء

شيريف تيراسبول× سبورتينج براجا- الساعة 7:45 مساء



برشلونة × نابولي- الساعة 8:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



أتالانتا× أولمبياكوس- الساعة 10 مساء



إشبيلية × دينامو زغرب - الساعة 10 مساء



بورتو × لاتسيو- الساعة 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



لايبزيج × ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



فنربخشة× سلافيا براج- الساعة 7:45 مساء



مارسيليا × كارباغ اغدام - الساعة 10 مساء



ليستر سيتي × ريندرز - الساعة 10 مساء -beIN Sports HD Xtra 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الباطن× النصر- الساعة 2:45 مساء

التعاون× الاتحاد- الساعة 5:35 مساء



الأهلى× الفيحاء- الساعة 5:55 مساء



الهلال× الشباب- الساعة 7:40 مساء