مواعيد مباريات الخميس 17-2-2022 والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الخميس 17 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة حول العالم منها مباراة برشلونة أمام نابولي في الدوري الأوروبي .
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة
زينيت سانت بطرسبرج × ريال بيتيس- الساعة 7:45 مساء
بوروسيا دورتموند× جلاسكو رينجرز- الساعة 7:45 مساء
شيريف تيراسبول× سبورتينج براجا- الساعة 7:45 مساء
برشلونة × نابولي- الساعة 8:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
أتالانتا× أولمبياكوس- الساعة 10 مساء
إشبيلية × دينامو زغرب - الساعة 10 مساء
بورتو × لاتسيو- الساعة 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
لايبزيج × ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
فنربخشة× سلافيا براج- الساعة 7:45 مساء
مارسيليا × كارباغ اغدام - الساعة 10 مساء
ليستر سيتي × ريندرز - الساعة 10 مساء -beIN Sports HD Xtra 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الباطن× النصر- الساعة 2:45 مساء
التعاون× الاتحاد- الساعة 5:35 مساء
الأهلى× الفيحاء- الساعة 5:55 مساء
الهلال× الشباب- الساعة 7:40 مساء