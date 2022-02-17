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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الخميس 17-2-2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

 

تنطلق مساء اليوم الخميس 17 - 2 - 2022 العديد من المباريات المهمة حول العالم منها مباراة برشلونة أمام نابولي في الدوري الأوروبي .

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة 


زينيت سانت بطرسبرج × ريال بيتيس- الساعة 7:45 مساء

بوروسيا دورتموند× جلاسكو رينجرز- الساعة 7:45 مساء

شيريف تيراسبول× سبورتينج براجا- الساعة 7:45 مساء 

برشلونة × نابولي- الساعة 8:45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

أتالانتا× أولمبياكوس- الساعة 10 مساء 

إشبيلية × دينامو زغرب - الساعة 10 مساء

بورتو × لاتسيو- الساعة 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

لايبزيج × ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء 


مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي  


فنربخشة× سلافيا براج- الساعة 7:45 مساء

مارسيليا × كارباغ اغدام - الساعة 10 مساء

ليستر سيتي × ريندرز - الساعة 10 مساء -beIN Sports HD Xtra 2

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


الباطن× النصر- الساعة 2:45 مساء

التعاون× الاتحاد- الساعة 5:35 مساء 

الأهلى× الفيحاء- الساعة 5:55 مساء 

الهلال× الشباب- الساعة 7:40 مساء

 

الدوري السعودي مباريات الدوري السعودي الشباب أولمبياكوس مباريات الدوري بوروسيا دورتموند سانت بطرسبرج

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