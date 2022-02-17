مهند لاشين يشعل صراع الأهلي والزمالك على ضمه



أكد الإعلامي محمد شبانة أن هناك صراع بين الأهلي والزمالك على ضم مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش في الفترة المقبلة.



وقال شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن مهند لاشين أصبح على رادار الأهلي والزمالك بسبب تألقه مع منتخب مصر في أمم إفريقيا والعروض التي وصلت للمالي أليو ديانج لاعب الأهلي وأيضا أزمة تجديد عقد طارق حامد في الزمالك.



وأضاف شبانة أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي عرض لاشين على موسمياني وأعطى المدرب الضوء الأخضر بالتفاوض لضمه، وأن الأهلي سيبدأ التفاوض مع النادي وطلائع الجيش.



وتابع أن أسهم اللاعب ارتفعت في الفترة الماضية بسبب تألقه مع منتخب مصر وسيستفاد كثيرا حال انتقاله للأهلي أو الزمالك.