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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قمة افريقية- أوروبية في بروكسل بمشاركة الرئيس السيسي.. تفاصيل

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قالت الإعلامية هند النعساني، إن مصر فى قلب الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا العنوان يكشف حجم تقدير للدولة المصرية من دول أوروبا المختلفة، من خلال الزيارات المتبادلة للرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء الدول الأوروبية.

وأضافت "النعساني"، خلال ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي يقوم بزيارة مهمة جدا للعاصمة البلجيكية للمشاركة فى الدورة السادسة لقمة الإتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وتابعت أنها تعتبر مشاركة الرئيس تؤكد على قوة مصر الفعلة فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، لافتة إلى أن القمة من المفترض أن تبدأ اليوم الخميس وتنتهي غدا الجمعة.

وأشارت إلى أنه قبل القمة قام الرئيس السيسي بإجراء العديد من اللقاءات الهامة فور وصوله للعاصمة البلجيكية، منها اللقاء المهم بالملك فيليب، ملك بلجيكا بالقصر الملكى، والذى أشاد بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين على مستوي الرسمي والشعبي.

وأشاد الملك، بالدور المحوري التي تقوم به مصر على صعيد تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة فى إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي.

الاتحاد الأوروبي زعماء الدول الأوروبية الرئيس السيسي العاصمة البلجيكية منطقة الشرق الأوسط

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