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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفاع علاء حسانين: أماكن الحفر لا تخضع للمناطق الأثرية

متهمين قضية الاثار
متهمين قضية الاثار الكبرى

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة حسن راتب، رجل الأعمال، وعلاء حسانين، الشهير بـ “نائب الجن والعفاريت”، و21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدي درويش.

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة في محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين في قضية الآثار الكبرى لدفاع المحامي طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول علاء حسانين، والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش وانعدام أركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار، وعدم خضوع أماكن الحفر والتنقيب للمناطق الأثرية.

قال طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، نائب الجن والعفاريت، إن شاهد الإثبات في القضية قد ثبت وعلم بيانات كل فرد في التشكيل الرقم القومي ومكان سكنه، في حين أنه عجز عن إثبات أن هناك اتجارا بين كل هؤلاء.

وأضاف أن الدفوع الموضوعية تأتي على النحو الآتي بطلان الإذن الصادر من النيابة لا يجوز التعويل عليها، وبطلان القبض والتفتيش، انعدام اركان وشروط جريمة الاتجار في الآثار، حيث إن النيابة لم تثبت العناصر التي يجب توافرها في جريمة الاتجار.

وأوضح أن أماكن الحفر داخل النطاق الجغرافي التي كان يتم فيها الحفر لم تخضع للمناطق الأثرية.

حسن راتب علاء حسانين اخبار الحوادث أخبار المحاكمات قضية الآثار الكبرى

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