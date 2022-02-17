دفاع علاء حسانين.. النيابة عجزت عن إثبات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة محاكمة حسن راتب، رجل الأعمال، وعلاء حسانين، الشهير بـ “نائب الجن والعفاريت”، و21 آخرين في قضية الاتجار في الآثار الكبرى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد شريف صبري وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدي درويش.

وقال طارق جميل سعيد، دفاع المتهم الأول، في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، نائب الجن والعفاريت، و21 متهما آخرين، إنه يتمسك بقول الحق “يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد”، وإنه لم يأتِ إلا ليكون سندا للمتهمين، فالنيابة عندما أحالت تلك القضية عجزت عن إثبات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا.

وأضاف طارق جميل سعيد، أن النيابة عندما اتهمت المتهمين بالتنقيب عن الآثار لم يثبتوا الأماكن التي ينقبوا فيها أو الاتجار، لذلك فأين شروط الاتجار التي تتمثل في حضور الشاري والبائع، فضلا عن أن النيابة خالفت مبدأ الإثبات الجنائي، فالمتهمون زجوا في القضية دون أن يتعين لكل منهم دور معين.