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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السفير السنغافوري: نرحب بعقد اتفاقية توأمة مع شرم الشيخ وإحدى مدننا السياحية

السفير السنغافوري
السفير السنغافوري مع فودة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ظهر اليوم، الخميس، “دومينيك جوه”، سفير دولة سنغافورة بمكتب المحافظ بالقاهرة.
وفى بداية اللقاء، رحب المحافظ بالسفير السنغافورى والوفد المرافق له، وأشاد بالقواسم المشتركة التى تجمع البلدين فى ضوء العلاقات التاريخية والثقافية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك.
وتم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى عدد من المجالات بين مصر وسنغافورة وعلى رأسها تنشيط السياحة بين المدن السياحية بسنغافورة والمدن السياحية بجنوب سيناء.
وطالب محافظ جنوب سيناء، بتفعيل المباحثات من خلال بحث توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية بسنغافورة وتبادل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

وأثنى السفير السنغافورى، على العلاقات المميزة بين مصر وسنغافورة، وتطابق الرؤى السياسية فى العديد من القضايا فى المحافل الدولية.
وأشاد  السفير السنغافوري  بحسن الاستقبال، مؤكدا ضرورة التواصل مع محافظة جنوب سيناء والتعاون فى عدد من المجالات، وعلى رأسها التنشيط السياحى، كما رحب بعقد اتفاقية توأمة مع شرم الشيخ، وأنه ستتم دراسة الأمر لتفعيله فى المستقبل القريب، كما اتفق الطرفان علي عقد لقاء آخر بشرم الشيخ يوم الثلاثاء الموافق ٧ مارس المقبل.
وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ جنوب سيناء درع المحافظة للسفير السنغافورى تقديرا له، كما أهدى الوفد المرافق عددًا من الهدايا التذكارية، وحضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظ.
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سفير سنغافورة

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اللواء خالد فودة سفير سنغافورة تنشيط السياحة جنوب سيناء القاهرة

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