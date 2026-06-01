رفع درجة الاستعداد القصوى لامتحانات الشهادة الإعدادية بقنا

عقد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعًا موسعًا عبر تقنية "زووم" مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات ومراجعة جميع الإجراءات التنظيمية والأمنية الخاصة باللجان، في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بقنا على ضمان انتظام وانضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية.



جاء ذلك بحضور أحمد عبدالمحسن، وكيل المديرية، وطارق نور الدين، مدير إدارة دشنا التعليمية، وعلاء الفقي، مدير إدارة نقادة التعليمية، و عبير حمدى، وكيل إدارة الوقف، وعماد فارس، مدير الشؤون القانونية، وحسن غريب، مدير إدارة المتابعة، و مصطفى عبيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وياسر يوسف، مسؤول المطبعة السرية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية واللجان الامتحانية، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء من الهدوء والاستقرار والانضباط.

وأشار سعد الدين، إلى أن المديرية انتهت من تجهيز جميع اللجان واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ستظل في حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الموقف أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تطبيق اللوائح والقوانين بكل حزم، وعدم التهاون مع أي محاولات من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية أو التأثير على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أن الانضباط والشفافية يمثلان ركيزة أساسية لنجاح الامتحانات.

كما وجه سعد الدين، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والتأكد من جاهزية مقار اللجان وتوفير عوامل الأمن والسلامة، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بأن نجاح امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية وطنية وتربوية تتطلب تكاتف جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيدًا بالدور الذي تقوم به القيادات التعليمية والعاملون بالمديرية والإدارات التعليمية في الإعداد الجيد لهذه المرحلة المهمة.



وأوضح سعدالدين، بأنه تم بالتأكيد على مواصلة العمل الميداني والمتابعة الدقيقة حتى انتهاء أعمال الامتحانات، بما يضمن خروجها بالشكل الحضاري المشرف الذي يليق بمحافظة قنا ومنظومتها التعليمية.





