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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق بهندسة عين شمس يفوز بتمويل مشروع بحثي بالتعاون مع جامعة بريطانية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

فاز فريق بحثي من كلية الهندسة بجامعة عين شمس  بتمويل مشروع بحثي بالشراكة مع جامعة kingston university UK بعنوان نحو حرم جامعي خالٍ من الكربون للتخفيف من آثار تغير المناخ والقدرة على التكيف ،Towards Net Zero Carbon Campuses for Climate Change Mitigation and Resilience  ، وذلك من خلال المنح المقدمة المشتركة بين المملكة المتحدة و مصر لمؤسسات التعليم العالي من أجل التغير المناخي .

جاءت مشاركة فريق كلية الهندسة بجامعة عين شمس  تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الاستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، و تنسيق الاستاذ الدكتور مصطفي رفعت أستاذ العمارة ووكيل كلية الهندسة لشؤون التعليم و الطلاب وتم اختيار المشروع للتمويل بعد التحكيم من قبل لجنة دولية.

ويضم الفريق البحثي من هندسة عين شمس 
أ.د. مصطفي رفعت – الباحث الرئيسي
أ.د. وليد الختام – مدير مركز التمييز للطاقة بكلية الهندسة 
د. فاطمة فتحي – مدرس الهندسة المعمارية 
د. حسين فريد – مدرس الهندسة المعمارية
م. محمد أنور – معيد بقسم كهرباء باور

وتم تقديم الشروع البحثي بالتعاون مع جامعة كينجستون بلندن – المملكة المتحدة
https://www.kingston.ac.uk/
بالتعاون مع د.هبة الشرقاوي الباحث الرئيس من جامعة كينجستون و د. كريستوف فاتسار استاذ العمارة بجامعة كينجستون و أ.د. بايان خازنجاد  أستاذ الهندسة الميكانيكية جامعة كينجستون.

و جدير بالذكر أن أحد مخرجات المشروع هى تقديم أفكار من خلال مسابقة يتم الإعلان عن نتائجها و عرض مخرجاتها خلال فعاليات ملتقي COP27  الذي تعتزم جامعة عين شمس بتقديم رؤية شمولية لهذا البعد خلال الملتقي المزمع تنظيمة بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢ . و جائت مخرجات المشروع البحثي علي النحو التالي :-

-  تقديم  خطة عمل ، تم تطويرها من قبل الشريكين من مؤسسات التعليم العالي كخريطة طريق لتحقيق صافي صفر من الكربون في الحرم الجامعي بحلول عام 2050.
- تدريب 400 عضو هيئة تدريس في مؤسسات التعليم العالي على حد سواء على استراتيجيات وأساليب صافي انبعاثات الكربون التي تم تطويرها من خلال أبحاث الشركاء والاستشارات 
- تدريب 1500 طالب في كل من مؤسسات التعليم العالي المشاركة على الاستراتيجيات والأساليب للوصول الي صفر انبعاثات من الكربون يتم تطويرها من خلال أبحاث الشركاء والاستشارات
- نشر المفاهيم التي سوف يتم تطويرها  من خلال مقررات التدريس و مواد البحث والتعلم المدمجة في المناهج الأكاديمية عبر مؤسسات التعليم العالي المشاركة التي سوف يتم تطويرها من خلال أبحاث الشركاء والاستشارات
- تطوير نماذج التعليم دولية ؛ مثل درجة الماجستير المشتركة في تصميم Net Zero Carbon
مسابقة تصميم متعددة التخصصات حيث تدخل فرق الطلاب في مسابقة "Pathways to Net Zero Carbon Design" التي تقدم مقترحات مجدية للتنفيذ. تم تقديم مشاركات المسابقة الفائزة في COP27 ويتم النظر فيها بعناية في مؤسسات التعليم العالي للتنفيذ..
- إشراك المجتمع في قضايا صافي الكربون والإجراءات التي يتعين اتخاذها ، ومن ثم تهيئة المجتمعات وتزويدها بالمعرفة لتمكينها من دعم الحكومات في تحقيق أهداف خالية من الكربون.
- شراكات مع أصحاب المصالح من الصناعة لتجربة التقنيات المبتكرة عبر تقنية الواقع الافتراضي واختبار وتجربة استراتيجيات قابلة للتطبيق في المختبرات الحية في كلا المؤسستين

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فريق بحثي فريق بحثي من كلية الهندسة بجامعة عين شمس تمويل مشروع بحثي جامعة kingston university UK حرم جامعي خال من الكربون تغير المناخ

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