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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب خسارة الفريق من الصيد.. المدير الفني لفريق كفر الشيخ: خصم 5 آلاف جنيه من كل لاعب

فريق كفر الشيخ
فريق كفر الشيخ

قرَّر مصطفى عبده، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي، خصم مبلغ 5 آلاف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول بعد الخسارة اليوم أمام نادي صيد المحلة.

 

وكان فريق صيد المحلة، قد فاز على فريق كفر الشيخ بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للمجموعة الثالثة (بحري)، بدوري القسم الثاني لكرة القدم (الممتاز ب).

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جدير بالذكر أن فريق كفر الشيخ توقف رصيده عند النقطة 34، محتلاً بها المركز الثالث، بفارق 7 نقاط فقط عن الأولمبي السكندري متصدر المجموعة الثالثة (بحري) برصيد 41 نقطة، و4 نقاط فقط عن حرس الحدود، وصيف المجموعة برصيد 38 نقطة.

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