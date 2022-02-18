أحمد مجدي: الزمالك ارتكب كل أخطاء كرة القدم ضد سموحة

أكد أحمد مجدي نجم الزمالك السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ارتكب جميع أخطاء كرة القدم في الشوط الأول من مباراة سموحة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.



قال أحمد مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مقتنع بأن المدرب فكرة، وإذا نجحت فكرته، سينجح، ولكن إذا فشلت، سيسقط المدرب، وأعتقد أن كارتيرون ضد سموحة كان يريد تقسيم المباراة"

أضاف: "كارتيرون أخطأ في توظيف إسلام جابر ضد سموحة، وفريق سموحة كان دوما ما يفوز بالكرة الثانية"



وتابع: "الشوط الأول في مباراة سموحة كان كارثيا بالنسبة للزمالك، في كل شئ، ارتكب الزمالك كل أخطاء كرة القدم في الشوط الأول من مباراة سموحة"



وختم حديثه قائلا: "إهدار الفرص في بداية الشوط الثاني بالنسبة للزمالك جعل الفريق يخسر المباراة"