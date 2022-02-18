من ريان لـ حيدر.. احتجاز طفل جديد في بئر بأفغانستان

على غرار الحادث المؤثر الذي وقع في المغرب قبل أيم، بحصار الططفل ريان في بئر لعدة أيام، تكررت الواقعة بوقوع صبي في بئر في أفغانستان وظل محاصرا فيه لمدة يومين.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تدافع رجال الإنقاذ للوصول إلى الصبي المحاصر في بئر في أفغانستان منذ يومين.

ويظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ، الفتى حيدر ، محشورًا داخل بئر في منطقة نائية بإقليم زابل جنوبي البلاد.

منذ أن حوصر يوم الثلاثاء ، ورد أن حالة الصبي تدهورت، وقال مسؤول محلي إن رجال الإنقاذ الذين حفروا نفقًا للوصول إلى الصبي اقتربوا من إخراجه.

يُظهر مقطع فيديو الفتى عالقًا داخل البئر لكنه قادر على تحريك ذراعيه والجزء العلوي من جسده، عند سؤاله "هل أنت بخير يا بني؟" يمكن سماع والده يقول. "تحدث معي ولا تبكي ، نحن نعمل على إخراجك".



أجاب الصبي: "حسنًا ، سأستمر في الحديث"، وتمت محاصرة حيدر في البئر بقرية شكاك بعد سقوطه عن طريق يوم الثلاثاء ، بحسب ما قاله مسؤول من دائرة الإعلام والثقافة في زابول لبي بي سي الباشتو.

وحاول رجال الإنقاذ سحب الصبي من البئر مساء الثلاثاء ، لكنه حوصر أثناء عملية الإنقاذ ، بحسب تقارير محلية، وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصبي محاصر على بعد حوالي 10 أمتار (33 قدمًا) أسفل العمود ، والذي يعتقد أنه يبلغ عمقه حوالي 25 مترًا (33 قدمًا).

ومنذ ذلك الحين حفر رجال الإنقاذ خندقًا في الأرض لمحاولة الوصول إلى الصبي، وتأتي العملية بعد أقل من أسبوعين من وفاة طفل في المغرب بعد أن حوصر في بئر لمدة أربعة أيام .