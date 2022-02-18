عماد الدين حسين: قارة أفريقيا في احتياج كبير لـ أوروبا.. فيديو

قال الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن أوروبا هي القارة الأقرب لأفريقيا، معقبا: "بعض دول قارة أوروبا هي التي احتلت الدول الأفريقية ودمرت مواردنا ومازلنا ندفع ثمن هذا الاحتلال حتى هذا التوقيت".

وأضاف "حسين"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "العلاقات الدولية لا تعتمد فقط على الماضي، والجميع يحاول الاستفادة من الآخر"، لافتا: "نحن كأفريقيا نحتاج لأوروبا احتياج كبير جدا".

وأشار: "لا يمكن للقارة الأفريقية بمواردها المتاحة حاليا وبغالبية الأنظمة الموجودة بها السير وتكملة الطريق بهذا النظام، بل تحتاج إلى دول العالم"، موضحا: "لذلك القارة الأفريقية كانت في حاجة للقمة الأفريقية الأوروبية".

وأوضح: "أحد أسباب سوء وفشل العلاقات مع الدول الأوروبية هو حصر العلاقات في الأموال"، مردفا: "الأموال التي تأتي من أوروبا أو الصين أو الدول الكبرى من أجل التنمية كان تهدر وتذهب إلى طبقات من الفاسدين في عناصر الحكم في إفريقيا بسبب غياب الحوكة وسوء الإدارة".

