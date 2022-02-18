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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الطقس الأحمر يفتح أبواب لندن.. ظاهرة نادرة تضرب المدينة

عاصفة الطقس الأحمرفي
عاصفة الطقس الأحمرفي لندن

اتخذ مكتب الأرصاد الجوية خطوة غير عادية يوم الخميس بإصدار تحذير نادر من “الطقس الأحمر” بينما تستعد جنوب إنجلترا للتعرض للضرب من قبل العاصفة يونيس.

 

ووفقا لموقع “ياهو نيوز” أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الرسمية في المملكة المتحدة هذا التنبيه، بسبب وجود خطورة على حياة المواطنين من تأثير الطقس على تدمير الأشجار والسيارات ونقلها بواسطة الرياح، لأجزاء من جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز.

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وتم تحذير ركاب السكك الحديدية في لندن من السفر، وجاء التحذير في الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى اجتماع لجنة الطوارئ في “وايتهول كوبرا” صباح الخميس لمناقشة الاستجابة لعاصفة “دادلي” وعاصفة “يونيس” ، والتي قد تتسبب في هبوب رياحًا تصل سرعتها إلى 90 ميلاً في الساعة.

 

وأكد بوريس جونسون أن الجيش مستعد وسط العاصفة، فيما تحدث سلاح الجو الملكي البريطاني "وادينجتون"، وقال: “لذلك بالنسبة لأولئك الذين تأثروا بالفعل بالعاصفة دادلي ، فإننا نقدم كل الدعم لهم”.

 

بسبب الطقس السئ في المملكة المتحدة، قُتل سائق شاحنة ليلة الأربعاء بعد أن انفجرت به شاحنة ثقيلة أثناء تفريغ البضائع في مارستون جرين ، سوليهول ، خلال العاصفة دادلي.

 

ويتم إغلاق العديد من مناطق السياحة والتنزه في لندن مؤقتًا، بما في ذلك الحدائق الملكية في كيو ، غرب لندن ، بالإضافة إلى “لندن آي”- بينما تضرب العاصفة العاصمة.

 

وقال حساب “لندن آي” و"ريفير كروز": “نظرًا لاضطراب الطقس الشديد ، اتخذت ”لندن آي" القرار الصعب لإغلاق يوم الجمعة.

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