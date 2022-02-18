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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الدولقد والفدجا.. تألق الفن السوداني بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون| صور

مهرجان أسوان الدولي
مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

واصلت وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبد الدايم، إقامة فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون فى دورته التاسعة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، والذى تنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان.

 

قدمت على مسرح "فوزى فوزى" فرقة بنجلادش استعراضات النصر والابتهاج، ورقصة "تاكدوم تاكدوم" المعبرة عن الأفراح المواكبة للحصاد الزراعى، وهى رقصات فلوكلورية تعبر عن كافة أطياف الفن فى بنجلادش، وتدعو القلوب البنغالية إلى الرقص والسعادة.

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التحطيب والحصان ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

 

 كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية استعراضات "الموشح الاندلسى ، دبكة المجوز ، اغانى البنات، فتوات قبلى، الغوازى، الحصان، الممبوطى، التنورة ، أم الخلول".


وعلى مسرح قصر ثقافة كركر قدمت فرقة السودان للفنون الشعبية عروض "الدولقد، الفدجا، الرقص النوبى"، وهي رقصات تمثل التراث السوداني والفن الشعبى لديهم، وبقصر ثقافة دراو تلاقى الفن الأسوانى والتراث الشلاتينى من خلال العروض الفنية للفرقتين.

 

وقدمت فرقة أسوان عروض اد"النجرشاد، الكف، الفرح النوبى، التاتا، الأراجيد"، وأدت فرقة الشلاتين التلقائية رقصات "الهوسيب والهركاب"، كما قدمت فرقة اليونان رقصتها الشهيرة زوربا على مسرح بيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان.


وبقصر ثقافة السباعية قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية إستكشات "السمسمية، آه يا للي، الصياد، ياطير يارمادى" تدريب محمد صالح.

جانب من الرقصات الفلكلورية (2)
جانب من الرقصات الفلكلورية (2)
جانب من الرقصات الفلكلورية (3)
جانب من الرقصات الفلكلورية (3)
جانب من الرقصات الفلكلورية (4)
جانب من الرقصات الفلكلورية (4)
جانب من الرقصات الفلكلورية (5)
جانب من الرقصات الفلكلورية (5)
جانب من الرقصات الفلكلورية (1)
جانب من الرقصات الفلكلورية (1)
قصور الثقافة وزارة الثقافة إيناس عبد الدايم الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان السودان الفن الشعبى الشلاتين السمسمية اليونان

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