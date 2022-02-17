التحطيب والحصان ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية عروضها الإستعراضية "التحطيب، الخلخال، الربابة" غناء عصام عبدالله تدريب الفنان محمد الرز وذلك على مسرح قصر ثقافة دراو، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة.

يقام المهرجان برعاية أ. د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، وهيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته في الفترة من ١٥ حتى ٢٢ فبراير الجاري.

استقبل بيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان فرقة العريش للفنون الشعبية وقدمت رقصات "الدحية، الدبكة، قيمو الأفراح"، إلي جانب فاصل غنائي، فيما أقيم بنادي كهرباء صحاري عرض فنى لفرقة الشرقية، تضمن رقصات "الحصان، فرح شرقاوي، السقايين، الحوايا، التنوره، التحميلة"، كما قدمت فرقة بنجلادش رقصة "النصر".