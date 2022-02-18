لم يدفع قيمة المشروبات.. قهوجي يسكب مياه ساخنة على كهربائي سيارات بسوهاج

أصيب كهربائي سيارات بحروق مختلفة؛ إثر سكب عامل في مقهى، مياه ساخنة عليه؛ لوجود خلافات على قيمة المشروبات التي تأخر المُصاب عن سدادها، بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى المركزي، بوصول المدعو “علي. س. م - 27 عامًا - كهربائي سيارات - ويقيم دائرة مركز المنشاة”، مُصاب بحروق من الدرجة الثانية بأجزاء مُتفرقة من الجسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو “وليد س - 35 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية"، اتهم المدعو “كرم ع ر - 23 عامًا - عامل بمقهى”، بسكب إناء به ماء ساخن على شقيقه؛ ما أدى لإصابته المنوه عنها؛ لوجود خلافات على قيمة المشروبات التي تأخر المُصاب عن سدادها.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحدوثها دون قصد منه، وتحويل المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.