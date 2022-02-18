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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اشتغلت قبل كده.. يوسف عثمان يبهر لجنة تحكيم الدوم بـ أداء المتسابق في التقديم التليفزيوني.. فيديو

المتسابق يوسف عثمان
المتسابق يوسف عثمان

وقدم المتسابق يوسف عثمان، تجربة في مسابقة التقديم التلفزيوني، أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، حول مشروع تطوير الريف المصري.

 

ووجهت الإعلامية جاسمين طه، سؤالا للمتسابق، قائله: "أنت أكيد اشتغلت قبل كدا"، ليرد قائلا: "مليش تجربة في التقديم التلفزيوني، لكن اشتغلت مراسل كمتدرب"، ليحصل بعدها على الضوء الأخضر.


انطلقت أمس أولى حلقات برنامج " الدوم" أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، وانطلاق منافسات المتسابقين، ويذاع على قناة "أون".

 

وانطلقت  مسابقات التقديم التليفزيوني في حلقة أمس، وضمت لجنة التحكيم الإعلامية لميس الحديدي  والإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية جاسمين طه.

 

ويقوم المسابقون بتقديم تجارب أداء أمام لجنة التحكيم لـ موهبة التقديم التلفزيوني، وتقوم اللجنة بتقييم المتسابقين وإبداء الرأي فيهم .

 

ومسابقة برنامج الدوم تقدم لها 200 ألف شاب من مختلف المحافظات، وتم اختيار 200 متسابق للتأهل لخوض مرحلة المسابقات النهائية و التي تعرض في البرنامج على مدار 12 حلقة، و يتم التحكيم ب مشاركة  أكبر عدد من النجوم من خلال لجان متغيرة.

 

و على سبيل المثال تضم اللجنة في مجال التمثيل النجمة الكبيرة يسرا، والسيناريست والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، أما فئة التقديم التليفزيوني تتكون من الإعلاميات نجوى إبراهيم ولميس الحديدي وجاسمين طه زكي، وبالنسبة لفئة الغناء تضم الملحن عمرو مصطفى والمطرب حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة.

 

ويعرض البرنامج يومي الخميس والجمعة في العاشرة مساء على قناة أون وهو انتاج المتحدة للخدمات الإعلامية وتنفيذ شركة ميديا هب.

 

حميد الشاعرى تطوير الريف المصري الإعلامية لميس الحديدي نجوى ابراهيم اكتشاف المواهب مشروع تطوير الريف المصرى برنامج الدوم لجنة تحكيم برنامج الدوم

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