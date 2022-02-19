يوفنتوس يتعادل مع تورينو 1-1 في الدوري الإيطالي

تعادل فريق يوفنتوس مع تورينو بهدف لمثله، في ديربي مدينة تورينو الذي جمعهما في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

افتتح الهولندي ماتياس دي ليخت التسجيل لـ يوفنتوس في الدقيقة 13 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها خوان كواردرادو.

وعادل أندريا بيلوتي النتيجة لـ تورينو في الدقيقة 62 بتسديدة رائعة من متابعة لتمريرة زميله جوسيب بيركالو، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 47 في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد تورينو للنقطة 33 في المركز العاشر.