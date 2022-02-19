رضا عبد العال: مصر لم تستفيد مني في التدريب

الزمالك يتعرض لمؤامرة

أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك يتعرض لمؤامرة من أولاد النادي على الكرسي، مضيفا: "مصر لم تستفيد مني وأنا بتكلم صح والناس بتحب تتفرج عليا عشان بقول الصح، ومصر لسه مستفدش مني في التدريب ولا الكلام اللى بقوله وبحمد ربنا على أي حاجة".

ورد رضا عبدالعال، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، على رأيه في أفضل اللاعبين موهبة بين شيكابالا وقفشة وحازم إمام، قائلا: "حازم إمام هو أعلى مهاريا ويفرق عنهم لأنه كان بيلعب برجله الاثنين ولكن شيكابالا وقفشة بيلعبوا برجل واحدة".

وعن رأيه في المهرجانات قال: "المهرجانات حاجة مش وحشة وجديدة وموضة وماشيه مع الافراح وهاني شاكر تحامل عليه شوية والمفروض كان يجيبهم النقابة وينبهم وينذرهم مش طرد على طول، وفى ناس كثيرة فاتحة بيوت ناس من فرق المهرجانات ويا ريت هاني شاكر يعيد قراره ويحط معايير جديدة".