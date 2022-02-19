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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نصيحة من شوبير لمجلس إدارة الإسماعيلي

صدى البلد

وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رساله ل مجلس إدارة نادي الاسماعيلي من أجل تطوير أداء الفريق وتحسين نتائجه.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :"هدووووووووووء ده المطلوب في الاسماعيلي دلوقتي".

حرص الأرجنتيني خوان براون المدير الفني السابق للإسماعيلي، علي توديع اللاعبين والجهاز الإدارى والطبي، وذلك بعد رحيله عن صفوف الفريق.

وودع المدرب الأرجنتيني، أعضاء الفريق قبل إنطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المحلي.

كما قام” براون ” بالاطمئنان علي محمد عمار قلب دفاع الفريق بعد إصابة الأخير خلال مواجهة بيراميدز التى أقيمت مساء أمس الأول ضمن الجولة التاسعة بالمسابقة المحلية.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، قد أعلن قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني خوان براون في الساعات الماضية بعد إنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي بين الطرفين، علي أن يتم تكليف أشرف خضر ومحمد حمص بقيادة تدريبات الدراويش لحين التعاقد مع الجهاز الفني الجديد.

والجدير بالذكر أن الأرجنتيني خوان براون تولي مهمة الإسماعيلي يوم 13 نوفمبر الماضي، ولعب الفريق تحت قيادته 6 مباريات خلال منافسات الدوري العام، تعادل 3 وخسر 3، بينما خاض في كأس رابطة الأندية المحترفة 5 لقاءات، فاز 2 وتعادل 3 مواجهات.

الدوري العام الاسماعيلي بيراميدز الأهلى الدراويش الكومي احمد شوبير

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