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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. سيد صادق وحسن عبد الفتاح ضيفا عمرو الليثي

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء غدا الأحد على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان سيد صادق ويتحدث عن مسيرته الفنية وأعماله  " 250 " عمل فنى وبخاصة فى اداور الشر ، وعلاقته بنور الشريف وخوضه تجربة المسرح.
كما يتحدث عن الزعيم عادل إمام ومشاركته في أفلام التجربة الدانمركية والنمر والأنثى والعراف وحسن ومرقص وأستاذ ورئيس قسم، وأسباب غيابه عن الساحة الفنية.

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كما يستضيف الليثي الفنان الكوميدي  حسن عبد الفتاح والتي تميز بأدواره المرحة وخفيفة الظل،  ويتحدث عن بدايته الفنية والمهن التي عمل بها قبل الفن ، وحبه للغناء ، ومشاركته للزعيم في العديد من الأعمال، وذكرياته مع أحمد زكي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، ومشاريعه السينمائية والفنية المقبلة.

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء غدا الاحد عبر شاشة قناة الحياة.

وكان قد قال الفنان سيد صادق ، إن عمله في الفن لمدة 50 سنة لم يمنعنه عن ممارسة التجارة ، مؤكدا أن التجارة أكل عيشي ولكن الفن عشقه .

وأضاف سيد صادق خلال لقائه في برنامج " بنت البلد " المذاع على قناة " صدى  البلد 2" الذي تقدمه نشوى مصطفى، أن الأدوار الفنية التي شارك فيها كان لها تأثير ولم يقبل أي عمل فني ليس له تأثير على الجمهور .

وأوضح سيد صادق ، أنه منذ طفولتة يحب الفن وكان يقلد معلمه وأصدقائه في المدرسة ، لافتا الي أنه اثناء تأدية الخدمة العسكرية كان يقلد الضباط .

 

اخبار الفن عادل إمام نور الشريف بيومي فؤاد عمرو الليثي ياسمين صبري التجارة

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