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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج: الشارع ليس مأوى والمحافظة بها 8 مؤسسات رعاية

صدى البلد

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية موتيل المنصورة، والذى يعد مكانًا أثريًا من معالم الدقهلية الذي قام بإنشائه الخديوي إسماعيل عام 1866 م ، ويقع على كورنيش النيل بالمنصورة.

والتقت القباج « أبناء مصر» من الأيتام وذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرصها على الاطمئنان عليهم والخدمات المقدمة لهم، كما حرصت علي الحديث مع الأبناء والاستماع إليهم.

وافتتحت  التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور  أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال  تطوير مستشفي الهلال الأحمر ، والذي يتبع فرع جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة الدقهلية، حيث تم تطويرها.

ويشمل المستشفي عيادات طبية في جميع التخصصات وغرف عمليات وتحاليل طبية، كما تفقدت النادي النسائي الذي تم تطويره ويقوم بتجهيز جميع الوجبات الغذائية.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن قد استهلت زيارتها لمحافظة الدقهلية بلقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في ديوان عام المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ؛ حيث أكدت خلال لقائها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة أن مصر تشهد نهضة تنموية كبرى؛ حيث إن الحياة الكريمة لا تتلخص في تطوير القري فحسب؛ وإنما هي منهج حياة، مشيرًة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من أجل إخراج المواطنين من دائرة الفقر، خاصة أن الاقتصاد الكلي مرتبط بالاقتصاديات المحلية.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تنوع شراكاتها، وتعمل على زيادة مشروعات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، لذلك تسعى لإقامة معرض دائم بالمحافظة للأسر المنتجة، كما ستعمل على تطوير مركز التكوين المهني، مشددة على أن هناك اهتماما كبيراً توليه الوزارة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك ستعمل علي تطوير مركز التأهيل بما يليق بأهل محافظة الدقهلية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بأن الشارع ليس مأوى، والمحافظة بها ٨ مؤسسات رعاية، وتدعم الوزارة إنشاء دار كبار بلا مأوى في المنصورة، كما تهتم كذلك بالأطفال فاقدي الرعاية وتتوسع في تسهيل طلبات الكفالة؛ حيث تلقت مديرية التضامن بالمحافظة عددا كبيرا من طلبات كفالة الأطفال.

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