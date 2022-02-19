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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إفتتاح وحدات التضامن الاجتماعى ومناهضة العنف ضد المرأة ورعاية الشهداء بجامعة المنصورة

جانب من الافتاح
جانب من الافتاح

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، أول وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة المنصورة لتقديم الخدمات المتكاملة لوزارة التضامن الاجتماعى لكافةالمنتسبين للجامعة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وحدة رعاية آسر الشهداء.
رافق الوزيرة خلال الإفتتاح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة ،الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية،  الدكتور محمود المليجى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل عبد العزيز -وكيل وزارة التضامن بالدقهلية.
وقالت  الدكتورة نيڤين القباچ، إلى أن افتتاح وحدة التضامن الاجتماعى يتم في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجامعة المنصورة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة من أجل تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت أن الوحدة تهدف لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها أعضا هيئة التدريس والطلاب والعاملين  بالجامعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتقديم خدمات وبرامج تأهيلية وتثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية، وذلك سواء كان الطالب طبيعي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وثمن الدكتور أشرف عبد الباسط، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في المرحلة الحالية فى تقديم الخدمات والرعاية الاجتماعية. 
وأشار أن الوحدة تعمل على  توطيد أواصر التعاون بين وزارة التضامن و الجامعة والتي تساهم مع الجامعة في خدمة ورعاية الطلاب بما يعزز العملية التعليمية بالجامعة . 
وأوضح الدكتور صلاح هاشم،  أن الوحدة تعد جزء من خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في أنشطتها الخدمية والتنموية من خلال التكامل مع قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة .وأضاف أن الوحدة تسوهدف تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، حيث أن الجامعات تلعب دورا كبيرا في عمليات التغيير المجتمعي وبناء الإنسان، وأيضاً في مجالات التمكين الاقتصادي وإذكاء الوعي العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.

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جامعة المنصورة مناهضة العنف ضد المرأة ذوي الاحتياجات الخاصة العملية التعليمية أسر الشهداء الاحتياجات

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