إصابة وزير الزراعة الإسرائيلي بكورونا قبل سفره إلى الإمارات

أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا، قبل ساعات من سفره إلى دولة الإمارات، للمشاركة في مؤتمر دولي بدبي.
وكتب الوزير الإسرائيلي على حسابه بتويتر "سيفتتح الأسبوع الدولي للزراعة غدا في دبي والذي دُعيت إليه للتوقيع على مجموعة واسعة من الاتفاقيات جنبا إلى جنب مع اجتماعات مع نظرائي من جميع أنحاء العالم، بدوني".
وتابع فورير "لسوء الحظ تم تشخيص إصابتي بفيروس كورونا وستمثل مكاني مديرة مكتبي نعما كوفمان فاس، بينما سأكون أنا في حجر صحي".
يشار إلى أن فورير هو عاشر وزير إسرائيلي يصاب بفيروس كورونا منذ مطلع شهر يناير الماضي، حيث أصيب قبله وزراء الداخلية أيليت شاكيد، والعدل جدعون ساعر، والاتصالات يوعاز هنديل، والدفاع بيني جانتس، والخارجية يائير لابيد، والمالية أفيجدور ليبرمان.
ويوم أمس الجمعة، سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 12562 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل معدل إصابات يومي منذ الرابع من يناير الماضي.