إصابة وزير الزراعة الإسرائيلي بكورونا قبل سفره إلى الإمارات

أعلن وزير الزراعة الإسرائيلي عوديد فورير، مساء السبت، إصابته بفيروس كورونا، قبل ساعات من سفره إلى دولة الإمارات، للمشاركة في مؤتمر دولي بدبي.

وكتب الوزير الإسرائيلي على حسابه بتويتر "سيفتتح الأسبوع الدولي للزراعة غدا في دبي والذي دُعيت إليه للتوقيع على مجموعة واسعة من الاتفاقيات جنبا إلى جنب مع اجتماعات مع نظرائي من جميع أنحاء العالم، بدوني".

שבוע החקלאות הבינלאומי שיפתח מחר בדובאי ושאליו הוזמנתי על מנת לחתום על מגוון רחב של הסכמים לצד מפגשים עם עמיתיי מרחבי העולם, יפתח בלעדי.

לצערי אובחנתי כחיובי לקורונה ואת מקומי תייצג בכבוד מנכ"לית משרדי נעמה קאופמן פס בזמן שאהיה בבידוד. שבוע טוב ובשורות טובות. — oded forer עודד פורר (@oded_forer) February 19, 2022

وتابع فورير "لسوء الحظ تم تشخيص إصابتي بفيروس كورونا وستمثل مكاني مديرة مكتبي نعما كوفمان فاس، بينما سأكون أنا في حجر صحي".

يشار إلى أن فورير هو عاشر وزير إسرائيلي يصاب بفيروس كورونا منذ مطلع شهر يناير الماضي، حيث أصيب قبله وزراء الداخلية أيليت شاكيد، والعدل جدعون ساعر، والاتصالات يوعاز هنديل، والدفاع بيني جانتس، والخارجية يائير لابيد، والمالية أفيجدور ليبرمان.

ويوم أمس الجمعة، سجلت السلطات الصحية في إسرائيل 12562 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أقل معدل إصابات يومي منذ الرابع من يناير الماضي.