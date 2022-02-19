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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غداً.. فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى بمراكز كفر الشيخ

صيانة الكهرباء
صيانة الكهرباء

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غداً الأحد، عن 8 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفرالشيخ وقلين ودسوق وسيدي سالم وبلطيم ومطوبس والرياض وبيلا " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

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‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي المنشأة الكبرى بقلين، وتتأثر عمليات الفصل قرية المنشأة الكبرى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى أبو زيادة بدسوق، وتتأثر بالفصل قرية ابو زيادة الشباسية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الروضة بسيدى سالم وتتأثر بعملية الفصل قرية الروضة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الشهابية بمركز بلطيم، وتتأثر قرية أبو زيادة  والشهابية وتوابعها.

 

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي القنى بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القنى وعزبة عمرو وبنى بكار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي السخاوى بسيدى سالم ، وتتأثر بالفصل قرى البحيرى وصفير وابو غانم، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الضبعة بالرياض، وتتأثر بالفصل قرى مجلس قروى الضبعة والقرى التابعة، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي العالمية ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية العالمية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي منشاة الصفا بكفرالشيخ ، وتتأثر بالفصل قرية منشأة الصفا وتوابعها.

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