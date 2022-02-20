عامر حسين: كيروش مستمر.. وطلبنا أكبر حضور جماهيري ممكن لمباراة السنغال

أكد عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري استمرار البرتغالي كارلوس كيروش مدربا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال عامر حسين في تصريحات عبر "أون تايم سبورتس 1" :"كيروش لديه اسم واكتشف اسماء جديدة للمنتخب".

وأضاف :"كيروش مستمر مع المنتخب وبصماته ظهرت، جهازه نجح في عملية التجديد في صفوف المنتخب".

وأشاد عامر حسين بخطوة قام بها في بطولة العرب، قائلاً :"كيروش اصطحب لاعبين جدد في بطولة العرب".

وواصل :"إذا لم يفعل كيروش هذه الخطوة كنّا سنواجه مشكلة نظرًا للإصابات التي حدثت في بطولة كأس أمم أفريقيا".

وأنهى عامر حسين حديثه عن الجماهير لمباراة السنغال :"طلبنا أكبر حضور جماهيري ممكن لمباراة السنغال، وأتوقع أننا سنحصل على الموافقة".