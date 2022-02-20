"لازم نربط القرار بالحقيقة المرة اللي عايشنها" .. جدال ساخن بين مصنعي السيارات والبنك الأهلي|فيديو

علق خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات ومدير بريليانس البافارية، حول قرار وقف مستندات التحصيل الاستيرادية، قائلاً: "قرار مش ضد مصلحة المواطن، ولكن يجب أن نربط القرارات بالحقيقية المرة اللي احنا بنعيشها .. ولازم ناخد فرصة علشان نعرف نشتغل".

وأضاف خالد سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "المورد علشان يشتغل معانا لازم نحوله جزء من المبلغ علشان يبتدي يشتغل في جزء من العمل اللي انت طالبه .. سواء عربية أو قطاع غيار .. يعني لازم يتحط تمن العربية بالكامل في الاعتماد".

وتابع أمين رابطة مصنعي السيارات ومدير بريليانس البافارية، قائلاً: "بالإضافة إلى تكلفة العربية اللي هتزيد عليا كمان .. وهدفع قيمة التمويل اللي بنك بيدهولي".

ورد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، قائلاً: "ده مصنع وبالتأكيد بيتفتحله اعتماد من غير تأمينات تقدية .. وبكده مفيش تكلفة تمويل .. لأني مش بسلفك فلوس وبعدين أخصمها منك .. ده أنا بضمنك عند المورد فقط".

وأكمل نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: “انا بفتح الاعتماد وانت بتدفع جزء مقدماً، والباقي بيتم سداده بعد وجود المستندات .. ولو هتستورد عربية كاملة الصنع لازم تدفع الاعتماد كامل”.