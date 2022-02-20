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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها تحسين المناعة .. فوائد الجوافة أثناء الحمل

الجوافة
الجوافة

الجوافة غنية بالعناصر الغذائية وتوفر العديد من الفوائد الصحية، لكن عليك التأكد من تناول الفاكهة الناضجة والمقشرة بكميات صغيرة لتجنب أي مخاطر صحية والحصول على أقصى فائدة من الفاكهة، كمية الفاكهة التي يتم تناولها مهمة ويجب التأكد من عدم تناول أكثر من حبة جوافة كاملة النضج تزن حوالي 100-125 جرام، تذكري أن الإفراط في أي شيء يضر بالصحة ويجب تجنبه لمنع الآثار الضارة على الجنين.

 

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الفوائد الصحية لفاكهة الجوافة أثناء الحمل:


كشف موقع هيلثي عن الفوائد الصحية لتناول الجوافة أثناء الحمل. 

1. تحسن المناعة:
الجوافة غنية بفيتامين سي الذي يلعب دورًا حيويًا في تقوية جهاز المناعة. يزيد من التمثيل الغذائي ومناعة الجسم ، ويحمي الجسم من الأمراض والالتهابات المختلفة .
 

2. توازن مستويات ضغط الدم:
أنت عرضة لارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. يمكن أن تساعد الجوافة في الحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة وتجنب المخاطر مثل الإجهاض والولادة المبكر الجوافة غنية بالبوتاسيوم وتناولها يساعد في الحفاظ على ضغط الدم الأمثل ويمنع ارتفاع ضغط الدم.
 

3. تنظم مستويات السكر في الدم:
سكري الحمل هو أحد الحالات الطبية الشائعة أثناء الحمل ، خاصة في الأسبوع الرابع والعشرين. تمتلك الجوافة القدرة على التحكم في مستويات السكر في الدم بسبب محتواها العالي من الألياف ووجود الكربوهيدرات المعقدة وبالتالي الحفاظ على سكري الحمل  .

4. تمنع الإمساك والبواسير:

يعتبر الإمساك والبواسير من المشاكل التي تواجهها المرأة الحامل بسبب بطء الهرمونات. تلعب الجوافة الغنية بالألياف دورًا بارزًا في منع هذه الحالات ، حيث يضمن المحتوى العالي من الألياف في الجوافة عبور محتويات الأمعاء في الوقت المناسب ويمنع الإمساك.

5. تحسن الهضم:
يساعد تناول الجوافة أثناء الحمل في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. يمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة والغثيان وغير ذلك يوصى بتناول الأطعمة القلوية أثناء الحمل لأنها تقلل من خطر الإصابة بالحموضة والارتجاع المعدي المريئي. الجوافة قلوية بطبيعتها وتساعد على موازنة المحتوى الحمضي للمعدة. يضمن تناول الجوافة بين الوجبات الحفاظ على نسبة الأس الهيدروجيني في معدتك والحفاظ عليها بشكل جيد.
 

6. تقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان:
السرطان نادر الحدوث عند النساء الحوامل حيث تبلغ نسبة حدوثه 1 من كل 1000. لكن الوقاية خير من العلاج. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان. الجوافة غنية أيضًا بالليكوبين وفيتامين سي ، والتي يمكن أن تساعد في إزالة السموم من الجسم .

7. تحسن البصر:
الجوافة غنية بفيتامين (أ) وتقي من فرص الإصابة بالعمى وتحسن رؤية كل من الأم والجنين .
 

8. تهدء الجهاز العصبي عند الأطفال:
تحتوي الجوافة على حمض الفوليك وفيتامين B9 اللذين يساعدان في نمو المخ والجهاز العصبي عند الأطفال يعتبر حمض الفوليك من الفيتامينات المهمة للنساء الحوامل ولمنع عيوب الأنبوب العصبي مثل السنسنة المشقوقة ، ينصح بتناولها كاملة النضج الجوافة طوال فترة الحمل.
 

9. تحارب الجراثيم والالتهابات:
الجوافة غنية بفيتامين C و E والكاروتينات والأيزوفلافونويد والبوليفينول ، والتي تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة. إنها تساعد في مكافحة الجراثيم والالتهابات وتقلل من فرص إصابتك بالمرض.

10. تخلص من التوتر 
يؤدي الإجهاد أثناء الحمل إلى إطلاق الكورتيزول ، والذي يمكن أن يؤثر سلبًا على حالتك. الجوافة مصدر غني بالمغنيسيوم الذي يريح الأعصاب والعضلات. لذلك فهو يخفف التوتر ويجعلك تشعر بالخفة. 

فيتامين سي ارتفاع ضغط الدم جهاز المناعة الحوامل حرقة المعدة

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