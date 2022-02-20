الإنتاج الحربي ينعى خالد مهدي مدير الكرة السابق

نعى نادى الإنتاج الحربى بقيادة اللواء أشرف عامر ، الراحل خالد مهدى مدير الكرة السابق للنادى الذى غادر عالمنا اليوم.

وفي بيان رسمي جاء كالتالي: "ينعى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى الإنتاج الحربى الكابتن خالد مهدى الذى وافته المنية فجر اليوم ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتوفي صباح اليوم، الأحد، الكابتن خالد مهدي مدير الكرة السابق بنادي الإنتاج الحربي، بعد صراع طويل مع المرض.

ويخرج جثمان كابتن خالد مهدي من مركز ياسين عبدالغفار - بمدينة نصر بعد صلاة الظهر الدفنة اليوم ٢٠/ ٢ عقب صلاة العصر بمقابر العائلة بقرية تفهنا العزب - زفتي - الغربية على أن يكون العزاء غداً بمشيئة الله امام منزل العائلة بنفس العنوان