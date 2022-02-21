عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة "سيمون ليفيف" نصاب يهودي احتال على مئات السيدات عبر تيندر

سيمون ليفيف محتال
سيمون ليفيف محتال تيندر

"شمعون يهودا حيوت " الشهير بـ"سيمون ليفيف" ، محاتل يهودي تمكن من النصب على عدد من السيدات حول العالم وذلك بعد استدراجهم واغواءهم بمظاهر حياته الفارهة عبر تطبيق “ تيندر” والذي استغله الشاب اليهودي المحتال في اصطياد السيدات وإهامهم بانه غني  للغاية وانه ابن لاكبر مصنع للماس في العالم.


وفضح أمر المحتال شمعون "، حين اذيع وثائقي "Tinder Swindler " الذي اعدته منصة نتفيلكس والتي أجرت لقاءات مع عدد من ضحايا هذا المحتال، الذي لا يزال حر طليقاً في اسرائيل على الرغم من نصبة على عشرات السيدات في ملايين الدولارات.

سيمون ليفيف


وحقيقة هذا الشاب اتضحت ايضاً عندما تواصلت أحدى ضحايا المحتال “شمعون” ، بجريدة نرويجية شهير تمكنت من فضحه والوصول إليه في عقر داره بإسرائيل حيث أنكرت أمه هذا الشاب وجوده معاها بالاساس.

 

وبعد أن نشرت الصحيفة النرويجية تحقيقها الصحفي المميز استطاعت أحدى ضحايا هذا المحتال، أن تكشفه قبل أن يتمكن من الاحتيال عليها ، لتتمكن بذكاء بالاقاع به واخذ ملابسه و ادواته الشخصية الباهظة وتقوم بعدها ببيعها بهدف أستعادت اموالها المنهوبة.

سيمون ليفيف

لتنجح هذه الضحية  بعد ذلك في تمكين الانتربول بالإمساك به والقبض عليه في أحد المطارات  الأوروبية ليتم إعتقاله و حبسه لمدة 5 أشهر في إسرائيل، ليعود بعدها إلى حياته الطبعية ويستمتع بأموال ضحايا من النساء  مع حبيبته الجديدة وهي عارضة أزياء اسرائيلية .


ولكن حين  بعد ان شاهد ما يقرب من 50 مليون شخص حول العالم  للوثائقي الذي اعد له خصيصاً، خرج " شمعون" عبر وسائل الاعلام الاجنبية ليبرر موقفه ويكذب تلكك الاتهامات قائلا  في احد المقابلات الخاصة ``  أنا لست محتالًا ولست مزيفًا. الناس لا يعرفونني  لذلك لا يمكنهم الحكم علي".

و اضاف : "كنت مجرد رجل  يريد مقابلة بعض الفتيات على تيندر" ، وصف خلال  حديثه الصحفي  وهو برفقة صديقتها الجديدة  أنه أكبر رجل نبيل ولا يمكن ان يكون محتال كما يدعى الفيلم الوثائقي الذي اذعته منصة نتفيلكس مؤخراً.

فضيحة سيمون ليفيف

وبحسب ما نشرته الصحف الأجنبية والعالمية مؤخراً اتضح ان شمعون" تمكن من الاحتيال على صحفية بريطانية شهيرة تعمل بصحيفة ديلي ميل ودونت مقال لها تحكي فيها كيف تعرضت للحتيال من قبل هذا الشاب اليهودي، الذي اصبح حديث كافة وسائل الإعلام العالمية.

سيمون ليفيف

ووفقاً للوثائقي نتفيلكس الذي اعد خصيصاً لكشف المحتال اليهودي، كان ينفق “شمعون” أموال طائلة على ضحاياه ليقنعهم بثراءه الفاحش، ليقوم بعدها بطلب أموال منهم بحجة أنه حياته معرضه للخطر و أن كافة حسابته البنكية اغلقت وانه سيعوضهم عن هذه الأموال، ليرسل بعدها شيكات مزورة لإهام ضحاياه بانه قام بالفعل بتعوضهم ليسحب منهم المزيد من المال، حتى اصبح بعض هؤلاء الضحايا مديونون بقروض هائلة لا يزلون يسددونها إلى البنوك.

 

بينما ينعم المحتال اليهودي بأموالهم في الوقت الراهن، وينفقها على ملاذاته و على حبيبته الجديدة ليتفز ضحاياه بعد خروجه من السجن عبر فيديوهات هو يقوم بشراء سيارات فارهة ويشتري الهدايا لحبيبته الجديدة، دون الشعور بأي ندم حول عمليات الإحتيال التي قادها بنفسه على ضحاياه اللواتي تمكن من اصطيادهم عبر تطبيق تيندر الشهير.
 

سيمون ليفيف شمعون يهودا حيوت يهودي نصاب تيندر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

الأوقاف: لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

موضوعات متعلقة

عصابة تختطف رجلا صينيا للإتجار بدمه| تفاصيل

تسببت في وفاته.. حبس فتاة ألقت بـ مُسن من حافلة | فيديو

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

لم يحلقه طوال حياته.. صبي يتبرع بشعره تعاطفا مع والدته| صور

الهند .. سيدة تستأصل ورما بنصف وزن جسمها.. صور

إعلامية كوردية: أرفض ارتباط زوجي بامرأة أخرى حتى لو الشرع يحلل له

كاميرات مراقبة تكشف لحظة محاولة رجل اختطاف امرأة والاعتداء عليها في بريطانيا| فيديو

طحنوا بعض .. صحفي أوكراني يسحل سياسيا روسيا خلال لقاء تلفزيوني شهير | فيديو

ترشيحاتنا

تفاصيل قيمة عرض النصر السعودي لضم أبو جبل من الزمالك

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي متصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج

حادث مروع.. سقوط طائرة في البحر بين السباحين

معجزات سورة الفلق .. 5 أمور تجعلك تداوم عليها صباحًا ومساءً

ضبط 25 حالة إيجابية بعد أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

قصة "سيمون ليفيف" نصاب يهودي احتال على مئات السيدات عبر تيندر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ