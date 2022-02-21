الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت 71 إصابة محلية بالفيروس، و73 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 38 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 686 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 107851 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات عند 4636 منذ يناير من العام الماضي.

وكانت أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي بالصين، اليوم السبت، أن البلاد ستعزز اللوائح لمواجهة الإجراءات المفرطة للسيطرة على وباء كوفيد-19.

وذكرت اللجنة في وثيقة أصدرتها هي و 13 إدارة ذات صلة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية - أنه لا يجوز فرض عمليات إغلاق في المدن والمناطق أو تعليق وسائل النقل العام في انتهاك للوائح ذات الصلة ، لافته إلى أنه لا يجوز إغلاق المطاعم ومحلات السوبر ماركت والمواقع ذات المناظر الخلابة ودور السينما وأماكن الخدمة ذات الصلة دون تحقيقات وبائية .



وقالت اللجنة، إنه لا يجوز للسلطات منع الأشخاص من المناطق منخفضة الخطورة من العودة إلى مسقط رأسهم أو توسيع نطاق المناطق ذات الخطورة المتوسطة أو العالية بشكل تعسفي ، مضيفة أنه يجب ألا يتم إخضاع الأشخاص من المناطق منخفضة الخطورة للحجر الصحي أو تقييد حركتهم دون إذن، كما لا يجب تمديد فترة الحجر الصحي التمركزي بشكل تعسفي.