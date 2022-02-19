كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات الصين وأستراليا تستقبل السائحين

أظهر إحصاء لوكالة رويترز، السبت، أن 418.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما بلغت الوفيات 6.235 ملايين شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعا من 87 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة في بيان إن 80 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 40 قبل يوم.



وسجلت الصين 37 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 45 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 107512 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونا و445094 بعد تسجيل 189105 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121202 بعد تسجيل 219 وفيات جديدة.



سجلت أستراليا 43 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، السبت، مع تأهبها لاستقبال السائحين الوافدين من الخارج، الإثنين، لأول مرة منذ قرابة عامين.

وأغلقت أستراليا حدودها في مارس 2020، لكنها بدأت إعادة الفتح تدريجيا منذ نوفمبر إذ سمحت أولا لمواطنيها بالسفر ثم للطلاب والعاملين الأجانب والآن للسائحين.

وسجلت ولاية أستراليا الغربية، السبت، 257 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية حتى الآن، ولم تسجل وفيات. ورصدت أستراليا الوفيات المرتبطة بالمرض بشكل أساسي في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند التي تواصل تسجيل آلاف الإصابات يوميا.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، تسجيل 21449 إصابة و457 وفاة جديدة بفيروس كورونا.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء جائحة كورونا إلى خمسة ملايين و387854 والوفيات إلى 315055.