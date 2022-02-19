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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم.. بيل جيتس: جائحة أخرى غير كورونا في الطريق .. أقمار صناعية تكشف نشاطا عسكريا للجيش الروسي.. قرار سعودي عاجل بتعديل لائحة نظام العمل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إجازة يوم واحد .. قرار وزاري سعودي عاجل بتعديل لائحة نظام العمل
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أحمد الراجحي، عن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70273 وتاريخ 11 /4/ 1440هـ.

بوتين يأمر باستدعاء جنود الاحتياط في الجيش الروسي
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط من أجل التدريب العسكري في الجيش.

واشنطن ولندن تحملان روسيا مسؤولية الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا
حمّلت الولايات المتحدة وبريطانيا، الجمعة، روسيا "مسؤولية" الهجمات الإلكترونية التي استهدفت الثلاثاء، العديد من المواقع العسكرية الرسمية في أوكرانيا ومصرفين حكوميين.

بايدن: بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.. ومستعدون لفرض عقوبات ضد روسيا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء، أمس الجمعة، إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراره النهائي بغزو أوكرانيا.

أقمار صناعية تظهر تحركات عسكرية روسية حول أوكرانيا
أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن أقمارًا صناعية أظهرت تحركات عسكرية حول أوكرانيا بعدد من المواقع الرئيسية في بيلاروسيا والقرم وغرب روسيا.

مسؤول أمريكي: نصف القوات الروسية أصبحت في "مواقع هجومية"
قال مسؤول عسكري أمريكي يوم الجمعة إن ما بين 40 و 50 في المئة من القوات الروسية الموجودة قرب الحدود مع أوكرانيا اتخذت ”مواقع هجومية“.

المغرب تشارك في عملية دولية لتفكيك شبكة لتهريب المخدرات

الصحة: تسجيل 2053 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

منظمة الأمن والتعاون : ارتفاع كبير في انتهاكات وقف إطلاق النار بأوكرانيا
قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم السبت، إنها سجلت ارتفاعًا كبيرًا في انتهاكات وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا.

ردا على روسيا.. ألمانيا تضع قواتها التابعة للناتو في حالة تأهب قصوى
أعلنت ألمانيا، الجمعة، أن وزارة الدفاع الألمانية ستضع جنودها الموجودين ضمن قوة الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في حالة تأهب قصوى؛ مما يمكنها من الانتشار بشكل أسرع لحماية حلفاء أوروبا الشرقية في حالة تصاعد التوتر مع روسيا.

الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية عام 2022، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية، الجمعة.

بيل جيتس: كورونا يضعف لكن جائحة أخرى في الطريق
قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي بيل جيتس إن مخاطر الإصابة بأعراض خطيرة أو مميتة من فيروس كورونا تراجعت، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن هناك جائحة أخرى قادمة.

 

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