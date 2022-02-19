منظمة الأمن والتعاون : ارتفاع كبير في انتهاكات وقف إطلاق النار بأوكرانيا

قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم السبت، إنها سجلت ارتفاعًا كبيرًا في انتهاكات وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن عدد الانتهاكات شرقي أوكرانيا، وصل إلى 222 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في دونيستك و648 في لوغانسك.

وتخشى الدول الغربية نشوب صراع إذا غزت روسيا أوكرانيا على نطاق لم يحدث في أوروبا على الأقل منذ حربي يوغوسلافيا والشيشان في التسعينيات واللتين أسفرتا عن سقوط مئات القتلى وتشريد الملايين.





وقالت شركة الصور الأمريكية ماكسار يوم الجمعة إن صور الأقمار الصناعية تظهر نشاطا عسكريا في مواقع متعددة عبر روسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم وغرب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت ماكسار إن الصور تظهر انتشارا ضخما جديدا لطائرات هليكوبتر في شمال غرب روسيا البيضاء ونشر مجموعة قتالية للدبابات وناقلات جنود ومعدات دعم في مطار ميليروفو الواقع على بعد 16 ميلا من الحدود الأوكرانية.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيه، إنّه ”واثق“ من أنّ بوتين قرّر مهاجمة أوكرانيا.

وأكد بايدن، أن روسيا تحاول اختلاق ”مبرّر كاذب“ لشنّ حرب على أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقب، أو في الأيام المقبلة“ ، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

وجدد بايدن دعوة موسكو لتغليب لغة الحوار لحل الأزمة بعيدا عن التصعيد العسكري، قائلا إنّ ”الأوان لم يفت“ للتوصل لحلّ دبلوماسي للأزمة.